snsでご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、ちーちゃんはここ数日間、急に体調を崩しました。

最初は下痢が止まらず、2時間毎に下痢が出続けました。病院で処置をしてもらい、一日様子を見ても改善には至らず。シニアですし、前回の事もあるので次の日色々検査をしました。

腎臓の数値はあがり、色々悪くなっていました。

即入院。この時から嫌な予感は拭えず、回復もいままでのようにはいかず。不安な日々を過ごしていました。獣医さんや、みなさんはちーちゃんに本当によくしてくれましたが、長期入院ははじめてだから心配でした。

通院に切り替える前日、ちーちゃんは急変し、午後は普通だったのに、急に食べない、たてない、ぐったりになりました。シニアはさっきまで元気だったのに。急変はよくありますよね。

わたしの脳裏によぎる気持ちはマイナスな気持ちでした。苦しそうなちーちゃんを見て、苦しませたくない気持ちの方が優先で。何をどうしたら楽になるのかもう誰もわからないんですよね。

みんな一生懸命だった。誰も悪くない。何があっても誰かを責めたくない。全てできる事はしてもらい、家に連れて帰りました。

抱きしめて撫でても反応がないから、苦しそうなちーちゃんをみて辛くて、泣いてしまう不甲斐ない自分。そんな時にたくさんのコメントをいただき、本当に本当に救われました。

一回たくさん泣いてからは、今生きるちーちゃんに全力で寄り添おう、泣くのはいくらでも後からできる。少しずつお水をのませて、換気したりあたためたり、悔いがないようたくさん大好きだとつたえました。

みなさんが与えてくれた優しさや勇気が、わたしに力を与えてくれてちーちゃんに伝わりました。色々ある世の中だけど、優しい人の方がほとんどで、わたしはそんな方々にたくさんたくさん助けていただきました。感謝してもしきれません。

ちーちゃんが頑張ってくれたから、ゆっくりゆっくりマイペースに回復を目指していきます。

もし私の漫画や、ちーちゃんの姿勢が誰かの勇気になったり役立つなら、それはわたしやちーちゃんにとって最大の喜びで、わたしができる数少ない恩返しです。

もう少しあと少し…ちーちゃんの漫画を楽しく共有させてください。わたしはまだちーちゃんの漫画が描ける事が嬉しく思います。

これからも謙虚に頑張っていきます。引き続き応援をいただけたら嬉しいです。

そして、ちーちゃんと同じくシニアの子や闘病中のみんなやご家族の方々。一緒に励まし合っていきましょう！どんな時もちーちゃんはちーちゃんらしく生きています。