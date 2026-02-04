レカム<3323.T>が続急伸している。３日の取引終了後に、昨年１０月からプリセールス活動を行っていた自律型ＡＩを活用したＡＩエージェント事業を正式に開始し、商用展開を本格化したと発表しており、中長期の収益基盤拡大につながるとの期待感から買われているようだ。



同事業は、中国のＡＩ企業である杭州実在智能科技との合弁会社Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ Ｉｎｄｅｅｄ Ｒｅｃｏｍｍ（合弁比率：同社４９％、実在智能５１％）を通じて展開するもので、事務作業から意思決定支援までを自律的に実行する「ＡＩエージェントプラットフォーム日本語版」の提供及び導入支援を行う。なお、２６年９月期業績に与える影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS