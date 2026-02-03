シッチェス・カタロニア国際映画祭などで上映された映画『Hundreds of Beavers（原題）』が、『FEVER ビーバー！』の邦題で4月17日に公開されることが決定。あわせて本予告とティザーポスターが公開された。

2022年のファンタスティック・フェストでのワールドプレミアを皮切りに、シッチェス・カタロニア国際映画祭のニュービジョンズ部門にもノミネートされるなど、アンダーグラウンド系と称される映画祭のほぼすべてを制覇した本作。ビデオマーケットでは入荷後即完売という異例の反響を呼んだ。

本作を手がけたのは、登録者数は160万人超えのYouTuberとしても活躍するマイク・チェスリックとライランド・ブリストン・コール・テューズの2人組。チェスリックが監督・脚本・製作を務め、テューズが脚本・製作の他に作品にも出演している。

りんご酒売りの仕事を失業し、ハンターとして森の動物を狩るようになった主人公に、毛皮引換所で運命の出会いが。しかし彼女とのラブアフェアは何百匹ものビーバーの毛皮をとらないと父親が認めない。かくして平和な冬の森は、あらゆるトリッキーな罠を仕掛けて大量に毛皮を狩るハンターと、ただ黙ってやられてはいない大勢のビーバー集団との、壮大な決戦場に変わる。

公開されたティザーポスターに描かれているのは、一見すると絵本のようにキュートな、着ぐるみ姿のビーバー。しかし愛らしい見た目とは裏腹に、その手には釘刺しバット、漂うのはただならぬ不穏さ。「こいつら……あふれ出てきて、止まらない！」というキャッチコピーとともに、背景には無数のバービーが潜んでいる。

あわせて公開された本予告は、特撮映画『大長編 タローマン 万博大爆発』の監督としても知られる映像作家・藤井亮から寄せられたコメントが入ったもの。氷点下の森を舞台に、どこかとぼけた主人公と、投げやりな様子でダム作りに邁進するビーバーたちが登場。だがやがて事態は思わぬ方向へ転がり、人間VS無数のビーバーによる死闘が勃発。あふれ出して止まらない彼らの猛攻が描かれ「気づけば僕もこの狂気の世界の住人になっていました」という藤井監督のコメント通り、着ぐるみたちが爆走する、強烈なインパクトを放つ映像に仕上がっている。

また、ムビチケオンラインが2月13日に発売決定。特典はティザービジュアルのオリジナルスマホ壁紙となる。

（文＝リアルサウンド映画部）