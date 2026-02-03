2026年1月9日から開幕した「東京オートサロン2026」において、スズキは「エブリイワゴン」をベースとしたカスタムモデル「EVERY WAGON WANPAKU RIDER（エブリイワゴン ワンパクライダー）」を初公開しました。

スズキの「エブリイ」は、1982年に軽トラック「キャリイ」のバンタイプとして誕生した「キャリイバン・エブリイ」をルーツに持つモデルです。

【画像】超カッコいい！ これがスズキ「新“エブリイ”ワゴン」です！ 画像で見る（33枚）

1985年のフルモデルチェンジを機にエブリイとして独立し、現在に至るまで40年以上にわたって進化を続けてきました。

1999年以降は、商用の4ナンバーモデルをエブリイ、乗用の5ナンバーモデルをエブリイワゴンとして展開。現行モデルは2015年2月に登場した6代目で、すでに約10年が経過しています。

そんなエブリイワゴンをベースに、東京オートサロン2026で披露されたのがEVERY WAGON WANPAKU RIDERです。アウトドアレジャーを楽しむファミリー層を想定し、居住性と積載性を活かした“遊び心あふれる1台”として仕上げられています。

ダークグレーのボディにカーボン調パーツを組み合わせたスタイルは、軽バンとは思えないほどスポーティ。サイドには「エブリイ」のロゴと型式「DA17W」を大胆にあしらった巨大デカールを配置し、ひと目でただ者ではないと感じさせます。ドアロックボタンやリアドアハンドルにはオレンジの差し色が入り、遊び心も演出されています。

製作は、子供向けランニングバイクで知られる「ストライダー」とのコラボレーション。ルーフラックにはコンテナや脚立に加え、3台のストライダーを積載し、週末にアウトドアを楽しむ家族の姿をイメージしています。

さらに、IPF製LEDライトバー、サイドオーニング、15インチホイール＋横浜ゴムGEOLANDAR X-AT（165／60R15）を装着。専用ショックにより、純正よりややリフトアップされています。

そして何より注目を集めているのがフロントフェイスです。現行モデルとは明らかに異なるデザインで、大型ウロコ模様のグリルを採用。

中央にはフロントカメラを備え、グリルベゼルやボンネットガーニッシュ、ドアミラーにはカーボン調パーツが装着されています。

スズキ 商品企画本部 四輪商用・クロカン商品統括部長の伊藤二三男氏によれば、このフェイスはあくまでショーモデル専用の仕様とのこと。ただし、これらのパーツについては“市場の反応次第で市販化も検討する”と語っています。

一方でSNS上や会場では、「これはマイナーチェンジのプレビューでは」との声も多く聞かれ、約10年ぶりのイメージ刷新に期待が集まっています。

エブリイワゴンは、スペーシアやワゴンRスマイルとは異なり、商用バン由来の広大な室内空間を持つことが強みです。大人4人が乗っても十分な荷室を確保でき、友人や家族とのレジャーにも最適なパッケージといえるでしょう。

見切りの良い視界とマイルドな乗り味も相まって、実用性の高さは健在。そこに“ワンパク”な個性を加えたこの1台は、エブリイの新たな可能性を感じさせる存在となっています。

※ ※ ※

EVERY WAGON WANPAKU RIDERに対し、SNSではさまざまな反響が寄せられています。

とくに多く見られたのが、「新型に見える」「顔がゴツくていい」といったフロントデザインを評価する声です。

また、「アウトドア仕様がカッコいい」「キャンプに良さそう」など、レジャー用途への期待も多く見られました。

一方で、「これ早く市販化してほしい」「このまま出たら欲しい」といった要望の声もあり、コンセプトカーでありながら実用モデルとしての可能性に注目するユーザーも少なくありません。

こうした反応からは、エブリイワゴンの新たな一面に対して、デザインや使い方の幅に期待が集まっていることがうかがえます。