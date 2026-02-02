「ブルゾンちえみ」として活動していたタレント・藤原しおり（35）の最新ショットが公開され、反響を呼んでいる。

【映像】藤原しおりの最新ショット（複数カット）

お笑いコンビ「ブリリアン」とともに、「ブルゾンちえみ with B」として活動していた藤原。キャリアウーマンネタの決め台詞「35億」は、2017年の新語・流行語大賞でトップテン入りし、一世を風靡。2020年には所属事務所を退所し、藤原しおり名義での活動を報告していた。

藤原しおりの最新ショットに反響

そんな藤原は、2026年2月1日、元「ブリリアン」コージのInstagramに登場。大阪で開催された国際フィットネスレースに参加したことを明かしている。「しおりさんとダブルスで初参戦。『完走を目標に出てみるか！』ってノリと勢いだけで練習ほぼ無し参戦。いやキツかったー！！レース中の水分補給ポイントが神すぎて、2人でゴールした瞬間は達成感で泣きそうなった。しおりさんありがとうございました！！次の大会はダイキ（元相方）も誘っていっときますか？」と、当日のエピソードを投稿した。

藤原の最新ショットにファンからは、「ステキな笑顔」「仲良しすぎてかわいい」「昔の仲間っていいなぁ、いい顔してるよ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）