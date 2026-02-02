生保レディの妻を信じたい夫の願いは無残にも…探偵が暴いた「営業」という名の顧客との密会
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
探偵事務所PIOがYouTubeチャンネルで「【浮気調査】生保レディの妻が…契約外の密会｜PIO探偵事務所」と題した動画を公開。生保レディとして働く妻の帰宅が遅いことを不審に思った夫からの依頼を受け、調査を開始。そこでは「疲れた」という妻の言葉の裏に隠された、顧客との衝撃的な密会の事実が明らかになった。
依頼者である37歳の会社員男性は、3年前に生保レディに転職した36歳の妻の行動に悩んでいた。ここ半年、妻の帰宅が21時を過ぎることが増え、「疲れた」と言ってはすぐにシャワーを浴びて就寝する日々が続いていたという。当初は「契約数が増えて忙しいのだろう」と考えていた夫だったが、偶然目にした給与明細では給料が上がるどころか、むしろ減っていることに気づく。さらにある日、虚ろな目をして帰宅した妻の衣服から、吸わないはずのタバコの匂いがしたことで、夫は嫌な予感を覚え調査を依頼した。
調査を開始すると、妻は日中、複数の個人宅を短時間で訪問しており、一見すると通常の営業活動を行っているように見えた。しかし、調査を進める中で、ある特定のマンションに3時間以上も滞在していることが判明。後日、妻は営業回りを終えた後、飲食店で男性と合流。店から出てきた二人は親密な様子で歩き出し、以前長時間滞在が確認されたマンションへと入っていった。この日も滞在時間は3時間にも及んだ。
後日、探偵から調査結果の報告を受けた夫は「嘘を吐かれてたってことですかね？」と絶句。動画に映し出された妻と男性の姿に「馬鹿もう…何やってんだよもう」と、絞り出すような声で怒りと絶望を露わにした。さらに、この男性が妻の顧客であることが判明すると、夫の動揺は頂点に達した。
動画の最後には、調査から3ヶ月後の後日談が明かされた。夫が証拠を突きつけると、妻は当初認めなかったものの、最終的に「関係を持てば契約すると促された」と不貞の事実を白状。夫は心から失望したものの、11歳になる息子のことを考え、離婚は選択しなかった。妻の転職と相手男性への慰謝料請求、そして二度と会わないことを絶対条件に、夫婦関係を再構築していくことを決めたという。
チャンネル情報
PIO探偵事務所は業歴52年に及ぶ経験と全国24都府県の弁護士協同組合特約店加盟業者として30年以上の実績を持つ探偵社です。また、弁護士先生方をはじめ、法人様や個人のお客様から年間12,000件を超える多種多様なご依頼をお受けし、様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります