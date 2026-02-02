今回は、妻が食い尽くし系夫との離婚を決意したエピソードを紹介します。

機嫌が悪い娘を寝かしつけ、やっとご飯にありつけると思っていたのに…

「いわゆる食い尽くし系の夫に困っています。私が料理を作るたびに夫が完食し、私は栄養をまともにとれません。作り置きをしても夫に食べられてしまうので、作り置きの意味がなく……。

そんなある日、娘が1日機嫌が悪く、ようやく寝かしつけた後、大量に作っておいたご飯を食べようとしたら、どこにもないんです。嫌な予感がしたので夫に聞くと、『俺が食べたよ。たいした量じゃなかったけど？』と悪びれもせず言ってきて、唖然……。

さらに夫は、『おいしいコーヒーを淹れるから落ち着けよ』とヘラヘラしながら言ってきたんです。私の怒りは限界に達し、家を出て実家に行きました。『コーヒーしか飲ませてもらえないなんて……』と思うと涙が出てきました。そして夫との離婚を決意しました」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2025年10月）

▽ 夫の食い尽くし行為自体だけではなく、あまりに思いやりがなく自分勝手な発言も、許せないですよね。この夫は、妻をナメすぎです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。