1月31日、元日本テレビアナウンサーの永井美奈子がInstagramを更新。懐かしの女子アナたちとの舞台観劇ショットを披露し、ファンから歓声があがっている。

永井は《アナウンサーの先輩 にお誘い頂き朗読品川心中を 拝聴しに参りました》とつづり、フジテレビの元アナウンサーで現在は報道局で働く阿部知代と、元フジテレビアナウンサーでフリーの吉崎典子が出演した『朗読劇 品川心中』を観劇したことを報告。

続けて《先ず入口で 美穂さんに会い 岩瀬恵子先輩 大坪千夏ちゃんと合流。席に座ったら 関谷亜矢子ちゃんが！ これ全て偶然 自由席なのに》と、元フジテレビアナウンサーで現在はフリーの中井美穂や岩瀬恵子、大坪千夏と、元日本テレビアナウンサーで永井アナとは同期だったフリーの関谷亜矢子と再会したことなどとつづった。

そして、《さて、終わってから、この4人して 一番駅に近いファミレスでお茶 楽しかった〜！ 怒涛のトーク アナウンサーが集まると 世代や局を超えて 永遠に話せる》とも記し、関谷と岩瀬、中井との4人のショットなども添えた。

コメント欄には

《懐かしいお顔が見れて最高です》

《すごい顔ぶれですね！若かりし頃の記憶が甦ってきました》

《うわーすごい！名のある方ばかりですね。》

などと歓喜の声が寄せられている。

関谷も同様に、自身のInstagramに自身と永井、阿部、吉崎とのそれぞれのスリーショットをアップ。《客席にも、たくさんのアナウンサー 岩瀬恵子さん、中井美穂さん、そして日テレの同期、永井美奈子アナウンサーにも会えて、公演後、ジョナサンでお茶したのも楽しかったです》などとつづっていた。

スポーツ紙記者が言う。

「永井さんは日テレの後輩アナウンサーの故・米森麻美さん、藪本雅子さんと『DORA』というユニットを結成し、シングルCDもリリースするなど、女子アナがアイドル化していたころに活躍したアナウンサーです。人気絶頂だった1996年に日本テレビを退社しました。

2025年5月には『マジカル頭脳パワー！！2025』で山里亮太さんとともに26年ぶりに同番組の司会を務めたことが話題になった永井さんですが、現在は、日本初の女性だけのプロオーケストラ『東京女子管弦楽団』の理事長として、女性音楽家の活動を支え続けることに情熱を注いでいらっしゃいます」

2025年8月の本誌「Smart FLASH」のインタビューで、永井は「女性の金管楽器は、ボリュームでは男性に負けるかもしれません。でもなんともいえないすばらしい音色を奏でるんです」と話していた。

永井の今後の活躍にも注目が集まりそうだ。