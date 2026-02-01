【フラワーミッフィー】「さくら」デザインの新商品4種が2月6日（金）に登場！
オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」にて、2026年2月6日（金）よりミッフィーと春のお花「さくら」をデザインした新商品が販売される。
＞＞＞さくらデザインの新商品や特典をチェック！（写真7点）
1955年にオランダの絵本作家ディック・ブルーナによって誕生したミッフィー（オランダ語では ”ナインチェ” ）は、好奇心旺盛で優しいウサギの女の子。シンプルなシルエットにドットの目とバッテンの口が印象的で、子どもたちの日常の小さな冒険を通して、世代を超えて愛され続けている。
フラワーミッフィーでは2026年2月6日（金）より、ミッフィーと春のお花「さくら」をデザインした新商品を販売する。
さくらをイメージしたカラーやモチーフの金平糖とラムネ、巾着のセットや触り心地のよい今治タオル生地のミニタオル、気軽にお茶を楽しめるティーバッグが10包入った緑茶とほうじ茶の2種のお茶缶が新登場。
淡いピンク色や黄緑色が春の始まりを感じさせる4アイテムは、いずれも自分用にはもちろんギフトにもおすすめ。
新商品の発売にあわせて、フラワーミッフィー各店では、商品を2200円（税込）以上購入した方へ、「フラワーミッフィー オリジナルポストカード（非売品）」がプレゼントされるキャンペーンが実施される。
春の始まりを感じるフラワーミッフィーの新商品と一緒に、新たな門出をお祝いしませんか。
Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com
