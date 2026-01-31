マリメッコのニットバッグが再登場♡Unikkoブラックがこの春復活

北欧デザインを代表するマリメッコから、アイコニックなUnikko柄のニットバッグブラックが今春再登場。洗練された佇まいと実用性を兼ね備えたこのシリーズは、毎日の装いに自然と溶け込みながらも、しっかりと存在感を放ちます。発売のたびに注目を集める人気カラーの復活に加え、暮らしを彩るホームコレクションの定番化も決定。春の始まりに迎えたい、マリメッコの魅力をたっぷりご紹介します♪

Unikkoニットバッグブラック再登場

バッグシリーズの中でも高い人気を誇るUnikkoのニットバッグに、シックなブラックが再びラインナップ。

柔らかな編み地と大胆なフラワーモチーフが印象的で、カジュアルからきれいめまで幅広く活躍します。ミニサイズから大容量タイプまで揃い、ライフスタイルに合わせて選べるのも魅力。

公式オンラインストアでは一般販売に先駆けて先行予約がスタートします。

Unikkoミニトートブラック

価格：29,700円

Unikkoミニショルダーバッグブラック

価格：30,800円

Unikkoショルダーバッグブラック

価格：33,000円

Unikkoラージバッグブラック

価格：48,400円

公式オンラインストア先行予約開始日：2026年1月23日(金)AM10:00

一般販売開始日：2026年2月6日(金)

＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。

ニューエラ×©SAINT Mxxxxxx注目コラボ♡存在感際立つ最新ヘッドウェア

定番化するUnikkoホームコレクション

Unikkoのホームコレクションの一部が、新たに定番アイテムとして仲間入り。食卓やキッチンに北欧らしい彩りを添えるラインナップが揃います。

毎日使いたくなる器やファブリックは、ギフトにもおすすめ。全国のマリメッコストアおよび各オンラインストアにて順次販売されます。

Unikkoエスプレッソカップ＆プレート

価格：6,270円

Unikko20cmプレート

価格：4,950円

Unikko7dlティーポット

価格：19,800円

Unikko2dlコーヒーカップ

価格：3,850円

Unikko5dlボウル

価格：5,280円

PieniUnikkoエプロン

価格：10,450円

PieniUnikkoミトン

価格：5,390円

販売開始日：2026年2月6日(金)

＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。

春の暮らしに寄り添うマリメッコ

Unikkoニットバッグのブラック復活と、ホームコレクションの定番化は、マリメッコファンにとって見逃せないニュース。

持つだけ、使うだけで気分を高めてくれるデザインは、日常の中にさりげないときめきを運んでくれます。新しい季節のスタートに、お気に入りのアイテムを迎えてみてはいかがでしょうか♡

自分らしいスタイルとともに、マリメッコのある暮らしを楽しんで。