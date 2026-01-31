メキシコ北西部・シナロア州で、20歳の米国出身インフルエンサーが武装した男たちに拉致された。車載カメラの映像が拡散されると、ネット上に大きな衝撃が広がったが、女性の拉致・誘拐事件が相次ぐ地域だけに、現地では「またか」と受け止める声も多い。

【写真】車に押し込められる衝撃的なニコレッテの姿や覆面犯の姿。拉致後に公開された映像なども

事件が起きたのは1月20日（現地時間）の白昼、シナロア州クリアカンの高級住宅地にあるショッピングエリア。被害者は「ラ・ニコレット（La Nicholette）」の名で活動していたニコール・パルド・モリーナさんで、アメリカ出身。

メキシコを拠点に、TikTokやOnlyFansなどのSNSにスペイン語のコンテンツを投稿していたインフルエンサーだ。グラマラスな体型を強調しながら、旅行や日常の様子、ライフスタイルを発信しており、若者を中心に一定の知名度を持っていた。

ニコレットさんが乗っていたテスラ車の車載カメラの映像によると、彼女が車から降りた直後、隣に白い車が停車。その後方ドアが開いたことに警戒するようにニコレットさんは手を伸ばすが、危険を察知したのか、直後に再び自分の車内に戻ろうとする。

しかしその瞬間、顔の下半分を赤い布で覆い、銃を手にした男が白い車から飛び出し、引きずり出されてしまう。ニコレットさんは抵抗するが、さらにもう1人の男が加わり、白い車の後部座席に無理やり押し込められ、車はそのまま走り去った。

麻薬カルテルのグッズ販売が「挑発」行為に？

国際ジャーナリストが語る

「映像に映る男の銃は、麻薬カルテルの戦闘員が使用することの多いAK-47系の銃に似ているようにも見えます。

一部の海外メディアによると、ニコレットさんは運営していたオンラインショップで、メキシコ国内最大の犯罪組織とされる麻薬カルテルのシナロア・カルテルのボスとして知られる人物の名前や画像が入ったキャップやアパレル商品を販売していたそうです。

メキシコでは、こうしたカルテル関連グッズは"ナルココリード（麻薬賛美）"と結びついた一種のサブカルチャーとして消費される一方、勢力争いが激しい地域では、対立勢力から『挑発』『肩入れ』と受け取られ、標的にされる可能性もあります」

現地メディアの中には、彼女がカルテルと直接関わっていた証拠はないとしながらも、目をつけられる要因になった可能性は否定できないと指摘するものもある。

さらに事件後、ニコレットさんに似ている女性がカメラの前で「抗争勢力の一つに監禁されている」などと話す動画がSNSに出回り、事態をより混迷させた。

シナロア州では398人の女性が誘拐、もしくは行方不明に

その後、シナロア州検察当局は住民の協力を得ながら捜索を続けていたが、1月24日、同州司法長官事務所が運営する公式Facebookアカウントを通じて、ニコレットさんが「生きた状態で発見された」と公表した。複数の現地・海外メディアも、彼女が無事に発見されたと報じている。前出・国際ジャーナリストが続ける。

「シナロア州では昨年、少なくとも398人の女性が誘拐、もしくは行方不明になったと報じられている。これは殺人や事故とは別に、『忽然と姿を消した女性』の数で、背景には2024年後半から激化する麻薬カルテル同士の抗争、支配地域での見せしめ、性的搾取、報復行為などがあるようです」

この地において、女性はしばしば「狙いやすく」「利用価値が高い存在」とみなされ、男性ではなく家族の女性が標的にされるケースが後を絶たないという。

今回の事件は、注目を集める若い女性インフルエンサーが標的になり、映像が拡散されたことで可視化されたに過ぎず、同じように声も記録も残らないまま消えていった女性たちが、メキシコに数百人存在するという現実を浮き彫りにしている。