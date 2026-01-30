農林水産省の「X」公式アカウントが、「この少し変わったスプーンを知っていますか？」と題したクイズを出題。ユーザーから「昭和感がすごい」「子どもの頃使ってた」と懐かしむ声が上がっています。

【画像】うわ…なつかし！ コチラが「少し変わったスプーンを知ってる？」クイズと解答です！

最近見なくなった、懐かしいスプーン

公式アカウントが投稿した写真に写っているのは、背が平たく、つぶつぶの突起が特徴的なスプーン。バックにはうっすらと「イチゴ」が写っています。

ユーザーからは「イチゴスプーン！」「懐かしい、最近見なくなった」「イチゴつぶしてたな〜。つぶした後に牛乳と砂糖かけてた。昔のイチゴは酸っぱかった」「昭和生まれにはなじみ深いと思います」などのコメントが寄せられています。

「イチゴをつぶすと汁がびゅーっと飛び散るか、うまくつぶれなくて飛んで行く」「牛乳がはねて、こぼした記憶が（笑）」と、使っていた当時を思い出す声も。また、家によっては「先割れ」のイチゴスプーンがあったようで、「うちのは先割れのやつ」「え…先が割れていない」というコメントもありました。ほかに、「相方はグレフル用スプーン」という投稿もあり、縁がギザギザの「グレープフルーツスプーン」も同時に思い出されたようです。

中には、「何に使うかよく分からなかった」「リプライ欄で知りました。なぜイチゴをつぶすんですか？」という人も。イチゴは時代を経て、牛乳や砂糖、練乳をかけなくても十分なほどに甘くなりました。「今のイチゴは、別次元ですね。生産者の皆さん、ありがとうございます！」と感謝する声も上がっています。

