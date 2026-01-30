133万回以上再生され11万以上の「いいね」を獲得しているのは、愛情表現が上手な元保護猫の姿。全身で男の子への「大好き」を表現する様子に、視聴者からは「みてるだけで幸せ」「可愛すぎて無理この世界を守りたい」などのコメントが寄せられています。

【動画：長男のことが大大大好きな『三毛猫』→寝る前になると…想像を超えてくる光景】

お兄ちゃんのことが大好き

TikTokアカウント「３兄弟と保護犬達と保護猫達の母」に投稿されたのは、3兄弟の長男くんのことが大好きだという三毛猫のコロンちゃんの様子。長男くんに背負われてベッドにやってくると、寝る前にたっぷりスリスリするのだそうです。

長男くんがベッドの上を移動するたびについていくコロンちゃん。追いかけながらコロンちゃんが長男くんに飛びついたはずみで、長男くんがベッドと壁の隙間にすぽっと落ちてしまったそう！

スリスリが止まらないコロンちゃん

隙間に挟まった長男くんを見て、ママさんが見かねて「コロン助けたって」と呼びかけると、コロンちゃんはすぐに顔を上げ、長男くんの顔にスリスリスリ…。コロンちゃんなりに助けているつもりだったのかもしれませんが、スリスリでは長男くんを引き上げることはできませんね。

その後、自力で隙間から出てきた長男くんが両手を広げてウエルカムポーズをすると、コロンちゃんは遠慮なく飛び込んでいったそう。倒れ込んだ長男くんに「チャンス！」とばかりにスリスリしていたといいます。

相思相愛のふたり

その後もコロンちゃんによるスリスリは止まらず、熱烈に愛情を伝え続けたとのこと。長男くんも幸せそうな表情で受け入れていたそうです。もちろん、長男くんもコロンちゃんが大好き。両手で抱えて顔をうずめるなど、相思相愛の様子だったといいます。

いつまでもじゃれ合っていたい様子のふたりでしたが、就寝時間が近づいていたそう。長男くんが布団に入ろうとするのを阻止していたコロンちゃんでしたが、最終的には一緒に布団の中に吸い込まれていったそうですよ。

コロンちゃんと長男くんの仲良しぶりを見た視聴者からは、「猫って子供嫌い多いのに珍しい！」「いいなーうちは子供に猫パンチしてますよ笑」などのコメントも。長男くんの優しさがコロンちゃんに伝わった結果なのでしょう。

TikTokアカウント「３兄弟と保護犬達と保護猫達の母」には、コロンちゃんが保護されたばかりのときに長男くんにお世話してもらっているときの様子なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「３兄弟と保護犬達と保護猫達の母」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。