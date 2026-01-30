この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家で「マイキーの非道徳な社会学」を運営するマイキー佐野氏が公開した『2026年のAI業界予測。中国の攻めの姿勢と日本が取るべき生存戦略とは【マイキー佐野 経済学】』は、AIブームの裏側で進行する国家間の力学を俯瞰する内容である。表面的な技術競争ではなく、サプライチェーン全体をどう押さえるかという視点から、米中対立の現在地が語られる。



佐野氏は、AI産業を「AIデータセンター」「AI基盤モデル」「半導体サプライチェーン」「HBM」（メモリー部分）の4段階に分解し、それぞれで米中がどのような布陣を敷いているのかを整理する。米国側はクラウド、設計、メモリで強固な陣営を築いてきたが、中国も同じ構造を国内で再構築しようとしている点が強調される。重要なのは、一部の分野で遅れがあっても、全体を内製化することで制約を無力化しようとする戦略である。



中でも注目されるのがHBMを含むメモリ分野だ。これまで限られた企業が支配してきた領域に、中国企業が量産を視野に入れて参入しようとしていることは、単なる技術追随以上の意味を持つ。佐野氏は、半導体単体ではなく、資源・製造・パッケージングまで含めた総合戦として見る必要があると示す。



さらに議論は資源問題へと広がる。中国がレアアースや各種規制を「カード」として使い始めた場合、日本経済への影響は無視できない。依存度が下がったとしても、重要部分を握られている構造は変わらず、短期間でも大きな損失が生じ得る点が示唆される。これはAIとは無関係な問題ではなく、AI産業を下支えする素材や装置の話でもある。



一方で、日本の立ち位置は厳しい。投資規模、導入速度、利用率のいずれを取っても主要国との差は大きく、ランキングや赤字見通しといった指標がその遅れを裏付ける。佐野氏は、日本がこのままでは「AIを持たざる国」になるリスクを抱えていると指摘し、米国戦略にとっても外部リスクになり得る点を示す。



動画全体を通じて浮かび上がるのは、2026年を単なる通過点ではなく、勢力図が固まり始める分岐点として捉える視点である。中国の攻めの姿勢と、日本の脆弱性がどこで交差するのか、その具体像は映像の中で立体的に語られている。国際経済やAI産業の構造変化を理解したい読者にとって、現状を整理する材料となる内容だ。