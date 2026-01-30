【Don't Attack Me】 2月7日 発売予定 ※ポケモンセンターオンラインは2月5日10時より取り扱い開始 価格：385円～

　ポケモンは、新作グッズ「Don't Attack Me」をポケモンセンターにて2月7日より発売する。なおポケモンセンターオンラインでは、2月5日10時より取り扱いを開始する。価格は385円より。

　かわいい表情で相手のスキをついて、こうげきをしかけるポケモンたちをテーマにしたグッズ、「Don't Attack Me」がポケモンセンターに登場。ポケモンたちのかわいい表情とこうげきをしかける様子、それぞれの絵柄がデザインされたブランケットをはじめ、ファスナーを開けてひっくり返すと表情が一転するプリンのもちもちクッションなど、リバーシブル仕様のグッズが多数ラインナップされている。

　サテン生地とボア生地を使用した、裏表でテイストの異なる着こなしが楽しめるリバーシブルブルゾンは、プリンが描かれたスウェットや2連チョーカーを合わせるとコーディネートの幅が広がる。さらに、リボンの飾りがあしらわれたクチートやミミッキュのかわいらしいマスコットには、こうげきをしかけるポケモンたちのアクリルチャームが付属する。

　キュートなイラストは、イラストレーター・ア～ミ～氏が担当している。

マスコット Don't Attack Me

価格：各1,980円

リバーシブルクッション Don't Attack Me プリン

価格：4,400円

リバーシブルブランケット Don't Attack Me

価格：3,300円

ハンドタオル Don't Attack Me ミミッキュ ピンク/パープル

価格：各990円

フリルトートバッグ Don't Attack Me

価格：5,500円

リバーシブル巾着 Don't Attack Me

価格：2,200円

チェンジングアクリルキーホルダーコレクション Don't Attack Me（全5種）

価格：1個880円
※全5種。種類は選べません。

スマホショルダー Don't Attack Me ヒメグマ

価格：2,970円

リバーシブルヘアバンド Don't Attack Me ニャスパー

価格：2,750円

ばけのかわニット帽 Don't Attack Me ミミッキュ

価格：3,520円

アームカバー Don't Attack Me ヒメグマ

価格：2,860円

リバーシブルダブルチョーカー Don't Attack Me プリン

価格：1,870円

リバーシブルブルゾン Don't Attack Me

価格：12,100円

スウェット Don't Attack Me プリン ピンク/パープル

価格：各7,260円

イヤリング/ピアス Don't Attack Me ニャスパー

価格：各1,485円

前髪クリップ Don't Attack Me プリン

価格：1,485円

アクセサリーケース Don't Attack Me クチート

価格：3,520円

折りたたみミラー Don't Attack Me

価格：2,365円

A4クリアファイル Don't Attack Me

価格：385円

クリアシールセット Don't Attack Me

価格：660円

