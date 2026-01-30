ポケモンのゆめかわな新グッズ「Don′t Attack Me」がポケモンセンターに登場！スキをついてこうげきするミミッキュやクチートかわいい
ポケモンは、新作グッズ「Don't Attack Me」をポケモンセンターにて2月7日より発売する。なおポケモンセンターオンラインでは、2月5日10時より取り扱いを開始する。価格は385円より。
かわいい表情で相手のスキをついて、こうげきをしかけるポケモンたちをテーマにしたグッズ、「Don't Attack Me」がポケモンセンターに登場。ポケモンたちのかわいい表情とこうげきをしかける様子、それぞれの絵柄がデザインされたブランケットをはじめ、ファスナーを開けてひっくり返すと表情が一転するプリンのもちもちクッションなど、リバーシブル仕様のグッズが多数ラインナップされている。
サテン生地とボア生地を使用した、裏表でテイストの異なる着こなしが楽しめるリバーシブルブルゾンは、プリンが描かれたスウェットや2連チョーカーを合わせるとコーディネートの幅が広がる。さらに、リボンの飾りがあしらわれたクチートやミミッキュのかわいらしいマスコットには、こうげきをしかけるポケモンたちのアクリルチャームが付属する。
キュートなイラストは、イラストレーター・ア～ミ～氏が担当している。
Don't Attack Me
2月7日 発売予定
※ポケモンセンターオンラインは2月5日10時より取り扱い開始
価格：385円～
マスコット Don't Attack Me
価格：各1,980円
リバーシブルクッション Don't Attack Me プリン
価格：4,400円
リバーシブルブランケット Don't Attack Me
価格：3,300円
ハンドタオル Don't Attack Me ミミッキュ ピンク/パープル
価格：各990円
フリルトートバッグ Don't Attack Me
価格：5,500円
リバーシブル巾着 Don't Attack Me
価格：2,200円
チェンジングアクリルキーホルダーコレクション Don't Attack Me（全5種）
価格：1個880円
※全5種。種類は選べません。
スマホショルダー Don't Attack Me ヒメグマ
価格：2,970円
リバーシブルヘアバンド Don't Attack Me ニャスパー
価格：2,750円
ばけのかわニット帽 Don't Attack Me ミミッキュ
価格：3,520円
アームカバー Don't Attack Me ヒメグマ
価格：2,860円
リバーシブルダブルチョーカー Don't Attack Me プリン
価格：1,870円
リバーシブルブルゾン Don't Attack Me
価格：12,100円
リバーシブルブルゾン 表
リバーシブルブルゾン 裏
スウェット Don't Attack Me プリン ピンク/パープル
価格：各7,260円
イヤリング/ピアス Don't Attack Me ニャスパー
価格：各1,485円
前髪クリップ Don't Attack Me プリン
価格：1,485円
アクセサリーケース Don't Attack Me クチート
価格：3,520円
折りたたみミラー Don't Attack Me
価格：2,365円
A4クリアファイル Don't Attack Me
価格：385円
クリアシールセット Don't Attack Me
価格：660円
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。