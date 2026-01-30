1月23日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの岩城颯空投手にインタビューした模様を放送した。アピールポイント、目標とする投手について訊いた。

――岩城投手のアピールポイントはどういったところでしょうか？

岩城「1番は力強いストレートだと思っていて、ストレートでどんどん押してカウントを取り三振を奪うのが自分の投球スタイルなので、変化球の割合よりストレートが主体になってくるのが見所かと思います」

――中央大学時代は主にリリーフ中心だったかと思いますが、プロではどこをやりたいと考えていますか？

岩城「こだわりはないのですが、今は自分に与えられた役割を頑張りたいと思っています。ですが、長い目標と考えた時に、最終的には自分はチームのエースになりたいと思っているので、そうなると先発して勝たないといけないなと思っています」

――昨年、11月23日に開催されたファンフェスタでの新入団発表会で、「最強のエースになること」と目標を掲げていましたが、岩城投手が思う最強のエースとはどう考えていますか？

岩城「みんなから信頼されて、『こいつが投げたら負けることはない』と思わせる投手が最強だと思っているので、負けない投手を目指して頑張りたいと思います」

――プロ1年目の目標は何ですか？

岩城「まずは任された場所で役割をまっとうして、無失点を積み重ねていくことが目標のひとつです」

――左投手で目標とする選手はいらっしゃいますか？

岩城「今永昇太投手です。自分のアピールポイントがストレートで、今永投手もストレートで打者を抑えている印象があるので、自分とタイプが似ていて共通の部分があると思ったので目標にしています」

――対戦したい打者はいらっしゃいますか？

岩城「柳田悠岐選手です。大きな身体でフルスイングをしてくるのが1番プレッシャーを感じるので、そんな打者を抑えていきたいなと思います」

――最後に自己紹介も兼ねて、ファンのみなさんにメッセージをお願いします。

岩城「中央大学から参りました。岩城颯空です。早く1軍で投げてチームに貢献し、勝ちを運べるような投手になりたいと思いますので、応援をよろしくお願いします」

※インタビュアー：文化放送・高橋将市アナウンサー