「激レアだと思う」杖ついた“おばあさん”描かれた謎の標識…市の担当者「正式な警戒標識ではない」富山・高岡市

杖をついた人物が描かれた黄色い看板。

「激レア」と話題の“道路標識”だ。

SNSで注目された、この激レア標識について取材を進めると、自治体も把握していない 謎の標識だったことが判明した。

道路標識ファン「激レアだと思う」

現場は富山・高岡市の市道。

富山テレビ・菅谷永アナウンサー​：

高岡市の市街地です。あちらの標識、一見普通の標識に見えますが、良く見るとおばあさんが道路を渡ろうとしているように見えます。

黄色いひし形に、杖をついた“おばあさん”の絵柄が描かれたこの“標識”の形は…。

道路標識の中でも「運転に注意すべき危険がある」事を知らせる『警戒標識』と同じ。

この『謎の標識』をSNSに投稿し、58万回表示されたという道路標識ファンの黒田さんは…。

道路標識ファン・黒田麻友さん：

今までも横断注意標識とか色々見てきましたが、おばあちゃんの絵柄は初めて見ました。激レアだと思います。

これまで国内外にある約100カ所の珍しい標識を見に現地を訪れているという黒田さんが、「激レア」とするこの標識。

市の担当者「正式な警戒標識ではない」

謎をひもとくため、2年ほど前まで近くで商店を営業していた女性に話を聞くと…。

謎標識の近くで店を営んでいた女性：

多分この標識の前側に（謎の標識が）ついていると思われる。（近くに）福祉施設が元々あったので、そこの方が買い物に来るために、もしかしたら…。

その福祉施設の担当者は…。

福祉施設の担当者：

いつどのように誰が設置したのか、全く分からないです。

そこで、道路を管理する高岡市の担当者に話を聞いた。

高岡市 土木維持課・中澤俊一課長：

こういった道路標識の設置基準があって、この中で警戒標識の種類は（法律で）決められている。お年寄りが表記された警戒標識は位置付けられていないので、あれは正式な警戒標識ではない。記録としては残っていない。誰が設置したのかは分からない。

専門家は、公道に道路標識を設置できるのは「市町村など道路の管理者と公安委員会に限られている」とした上で、似たようなものを勝手に設置することについて…。

橋下綜合法律事務所・松隈貴史弁護士：

仮に（設置の）意図が善意であったとしても、それは許されないものになる可能性が高い。

違反と認められた場合は、6カ月以上の拘禁刑か10万円以下の罰金が科せられる可能性があると指摘している。

謎の標識について、高岡市は「市が正式に設置したものとは考えにくい」とし、今後調査する方針だ。

（「イット！」1月29日放送より）