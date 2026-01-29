雅子さまが「24年前の海外訪問」で口にした「悲しすぎる言葉」

皇后・雅子さまが24年ぶりに「海外歴訪」する可能性が話題となっている。

24年前、雅子さまはオーストラリア・ニュージーランドを訪問したが、この訪問にあたって口にした言葉は、雅子さまが置かれた状況のつらさを物語るものだった。

明仁天皇・美智子さまご夫妻と、徳仁天皇・雅子さまご夫妻の関係を中心に皇室を描いた注目の新刊『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」 二つ家族はなぜ衝突したのか』では、その言葉にも注目している。

（本記事は、大木賢一『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」』の「まえがき」を抜粋・編集しています）

「大きな努力が要った」

愛子内親王誕生の翌2002（平成14）年、8年ぶりの海外訪問が「許され」、雅子皇太子妃が徳仁皇太子とともにニュージーランド、オーストラリアを訪れた。その直前に行われた記者会見で、雅子皇太子妃は外国訪問への気持ちを率直に話している。

今回公式の訪問としては8年ぶりということになりまして、ニュージーランドとオーストラリアを訪問させていただくことができることになり、大変うれしくまた楽しみにしております。中東の諸国を訪問いたしました折のことは今でもとても懐かしく本当にいい経験をさせていただいて、その時の思い出は今でも皇太子さまとよく話題にしたりしておりますけれども、その後8年間ということで、そのうち最近の2年間は私の妊娠そして出産、子育てということで最近の2年は過ぎておりますけれども、それ以前の6年間、正直を申しまして私にとりまして、結婚以前の生活では私の育ってくる過程、そしてまた結婚前の生活の上でも、外国に参りますことが、頻繁にございまして、そういったことが私の生活の一部となっておりましたことから、6年間の間、外国訪問をすることがなかなか難しいという状況は、正直申しまして私自身その状況に適応することになかなか大きな努力が要ったということがございます。今回、昨年子供の愛子が誕生いたしまして、今年、関係者の尽力によりまして、ニュージーランドとオーストラリアという二カ国を訪問させていただくことができることになりましたことを本当に有り難いことと思っております。

その後の経過を知っている者としてこの発言を振り返ると、読んでいて痛々しい気持ちになってくる。「関係者の尽力により」「訪問させていただくことができることになりました」という表現は、皇太子妃としてはへりくだり過ぎで、周囲の人間を恐れ、過剰な気配りと遠慮をしているように感じられる。

また、「今回、愛子が誕生いたしまして」として、出産と外国訪問がひとくくりの出来事であるかのように話しているところは、「まるで外国訪問が出産のご褒美のようだ」との、先に述べた私の印象を裏付けているようにも思える。

そして、結婚当初の中東訪問を思い出として非常に大事にしていることから、雅子皇太子妃が胸に描く国際親善のモデルとはどのようなものなのか、あらためて推測することもできよう。

皇太子の喜び

一方、徳仁皇太子は同じ記者会見で、8年ぶりに実現する二人での海外訪問への喜びを隠さずに語っている。

「二人での訪問は私一人では気が付かないようなことをいろいろと気が付かせてくれる、そういう意味においても大変実り多いものであると思います。そのようなことは、前回湾岸の諸国を旅行した折などにも強く感じました。そのような意味でも、今後は二人そろって外国訪問をより頻繁に行うことができたらと思っております」

「今後は二人そろって頻繁に」というのは、単なる願望だけではなく、一種の「見通し」の意味を帯びているように感じる。皇太子妃が出産という大役を無事に果たした安堵感と妻へのいたわりのようなものが垣間見え、これからは外国にも行け、雅子皇太子妃の苦悩も軽減し、やりがいのある自分たちの公務が実現すると前向きに信じているかのようだ。

しかし、現実はそのようには運ばなかった。雅子皇太子妃は、男児出産を実現できないまま精神的に追い込まれ、発症した病の壁に阻まれて、再び外国への道から遠ざかっていく。

＊

【もっと読む】「天皇・雅子さま・愛子さまは、なぜ平成期に「強烈なバッシング」を受けたのか？ ひとつの「意外な見方」」の記事では、皇室内での「比較」について取り上げている。

＊

【もっと読む】天皇・雅子さま・愛子さまは、なぜ平成期に「強烈なバッシング」を受けたのか？ ひとつの「意外な見方」