『トムとジェリー』AS KNOW AS plusよりコラボスウェットが登場！
『トムとジェリー』の人気キャラクター、トム、ジェリー、タフィーのデザインスウェットトレーナーがAS KNOW AS plusから登場♪
＞＞＞トム、ジェリー、タフィーデザインのスウェットをチェック！（写真11点）
世界中で愛されるアニメ作品『トムとジェリー』は、2025年に誕生85周年を迎えた。イベントや展覧会などが各地で開催され、多くのファンを魅了し盛り上がりを見せている。
そんな『 トムとジェリー 』とコラボレーションしたスウェット、バックスタイルにはトム、ジェリー、タフィーがかわいく並んだ刺繍とふわふわのロゴ刺繍が施されている。
前身頃にはホイップクリームを頭に乗せたおちゃめなタフィーの刺繍が。
前身頃の刺繍とお揃いのアクリルキーホルダーもセットになっている。
カラーは、選べて嬉しいオフ、オートミール、Dグリーン、チャコールの4色展開。
ユニセックスデザインなのでレディースもメンズも着用可能だ。
お好みのカラーを見つけて纏ってみては。
TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） & (TM) Turner Entertainment Co.(s26)
