ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 浜崎あゆみ、髪を下ろして部屋でリラックス プライベート感満… 浜崎あゆみ、髪を下ろして部屋でリラックス プライベート感満載な姿に「デビュー初期みたい」「ダークヘア似合う」 浜崎あゆみ、髪を下ろして部屋でリラックス プライベート感満載な姿に「デビュー初期みたい」「ダークヘア似合う」 2026年1月28日 19時0分 Real Sound リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 浜崎あゆみが1月27日、自身のInstagramを更新。26日に生配信を行ったことを報告し、髪を下ろしたカジュアルなスタイルのビジュアルを披露した。 （関連： リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 浜崎あゆみ、ゴージャスなヒョウ柄コートを着こなしパーティへ 「すごい服！」「女王様みたい」 浜崎あゆみ、ボディライン際立つ黒ドレス姿 赤髪ボブのオフショットに「一瞬誰かと思った」 浜崎あゆみ、純白ドレスやタイトな迷彩服姿も カウコンオフショットに「ビジュ最高」「プリンセスみたい」 関連情報（BiZ PAGE＋） インフルエンサー, タレント, ナレーター, 俳優, 動画