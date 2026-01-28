【コジコジ】ふりかけるザクザクワカメとコラボレーション！
『コジコジ』と、理研ビタミンの「ふりかけるザクザクわかめ」とのコラボレーションが決定。2月頃から期間限定で「ふりかけるザクザクわかめ」のコラボパッケージ商品が発売される。また、2月2日（月）から、抽選で合計300名にコラボグッズやリケンの商品詰め合わせが当たるプレゼントキャンペーンが開催される。
＞＞＞ふりかけるザクザクわかめパッケージやオリジナルごはん茶碗をチェック！（写真4点）
『コジコジ』は、さくらももこが描くファンタジー×ナンセンスギャグの決定版。舞台は ”人間を楽しませる” という使命を持ったキャラクターたちが住むメルヘンの国。年齢不詳・性別不詳の宇宙生命体コジコジと珍奇な仲間たちが繰り広げる日常を描いた作品だ。アニメは1997年に放送が開始され全101話のロングラン。社会風刺も盛り込んだアニメ独自のストーリーも多数。
そんな『コジコジ』のキャラクター、コジコジと次郎が、「ふりかけるザクザクわかめ（R） 韓国風ごま油風味」のパッケージに登場！ かわいいパッケージをぜひ手に取ってほしい。
そしてプレゼントキャンペーンも開催。
対象商品のふりかけるザクザクわかめシリーズ（韓国風ごま油風味、食べるラー油味、梅じそ）50gを1点以上購入したレシートを、キャンペーン応募フォームにアップロード、応募者情報・アンケートフォームに必要項目を入力して送信すると応募完了。抽選でA賞：オリジナルごはん茶碗が200名、B賞：リケンの商品詰め合わせが100名に当たる。オリジナルごはん茶碗はコジコジや次郎がデザインされたかわいい茶碗だ。
「ふりかけるザクザクわかめ」は、ザクザクとした弾ける食感が楽しめる、くせになるおいしさのわかめふりかけ。ぜひコジコジとともにご飯のお供に！
（C） さくらももこ
