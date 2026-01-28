起業に興味があっても「自分には無理」と尻込みしてしまう人は多い。そんな人におすすめなのが「インポッシブルゲーム」だ。不可能なことを可能にするよう想像力を働かせることで、“思考のリミット”を外して成果を出す訓練ができるのだ。世界が認めた女性起業家育成のエキスパートが、うまくいく起業のコツを解説する。※本稿は、実業家の堀江愛利『HITOLOGY やりたい仕事を自分でつくる シリコンバレー発 自分を活かした「はじめて起業」』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。

不可能を可能にする

インポッシブルゲームの効果

起業に興味があるなと思っても、「こんなこときっとできない。どうせできないから、最初からやらない」と考えてしまう人は少なくありません。「ポジティブに発想しよう！」と言われても、なかなか思考の枠を外すのは難しいものですよね。

そこで「現時点ではインポッシブル（不可能）なことをポッシブル（可能）にする」マインドセットのゲームをしてみませんか。

ゲームとして取り組むことで、今まで無意識に「無理」と決めつけていた思考のリミットを外し、成果を出す工夫ができます。いつものアイデア出しは小さな箱の中で考える感じになってしまいがちですが、この方法なら自由な発想でさまざまな可能性を探れるようになります。失敗を恐れず、創造的なアイデアが生まれやすくなるのです。

あえて「無理だよね」と思うようなチャレンジを挙げて挑んでみましょう。数名の友人でやってみると面白いです。競う中で、思いもよらない方法や工夫があるということもメンバーから学べる機会になります。

できることだけをやっていればいい起業なんてないのです。そのため、難しいな、無理だな、ということにぶつかっても、それを越えていく思考の練習をしていきましょう。

