23年ぶりに再会した幼なじみ4人が一堂に会して取り調べを受けた『再会～Silent Truth～』（テレビ朝日系）第3話。

金輸送車強盗事件で殉職した巡査長・清原和雄（弓削智久）の拳銃を埋めたタイムカプセルを掘り起こし開けてみると、その中にやはり拳銃はなかった。タイムカプセルが埋まっている場所と鍵の暗証番号を知っているのは飛奈淳一（竹内涼真）、岩本万季子（井上真央）、清原圭介（瀬戸康史）、佐久間直人（渡辺大知）の4人のみだ。

あまりに偶然が重なりすぎている今回のスーパーの店長・佐久間秀之（小柳友）射殺事件と23年前の事件に何らかの関係があると勘づいた刑事の南良理香子（江口のりこ）は、4人を集めて取り調べを行う。

23年前、清原巡査長の拳銃が何者かによって持ち去られたことについて何も知らないかと確認する南良に、淳一は署長・小杉房則（段田安則）から受けた説明を伝えていた。小杉も当時のことを知る関係者で、南良の動向も気にしているようだ。

また今話でも、淳一が夜の公園でひたすら手を洗い流すシーンが差し込まれた。淳一の身に染み付いているどうしても洗い流せない贖罪の意識とは何なのだろうか。大学生の圭介が専門学校生だった万季子と横浜で再会し声を掛けるよりも先に、実は淳一は街で万季子を見かけていた。それなのに万季子に声を掛けなかったのは、既に警官になった淳一にとってやはり23年前の事件は不都合な何かが詰まっていたのだろう。拳銃を隠したこと以上に、何か触れたくない、封じ込めておきたい出来事を伴う記憶なのだろうか。

同じ頃、圭介は警官として喧嘩の仲裁を務める淳一を街中で見かけていた。自分が大学生として合コンにノコノコ参加している間に、父親の背中を追って淳一が警官として活躍している。そんな姿を目の当たりにして、何かしらのコンプレックスが刺激されたのではないだろうか。自分の父親のことを「父ちゃん」と呼び、父親からもかわいがられていた淳一に対して圭介が内心複雑な感情を抱いていても不思議はない。また、そんな圭介の気持ちが万季子を淳一に取られまいとする意識に繋がった部分もあるだろう。

そんな中、佐久間殺人事件前夜に小学校跡地に停車する圭介の車が目撃されていたことがわかる。淳一からすれば、万季子と圭介が息子のために共謀しての犯罪かもしれないと疑わなければならないことは、かつての胸の痛みを思い起こさせるものなのかもしれない。

圭介役を演じる瀬戸康史といえば、信頼に足る役どころを好演することが多いように思えるが、本作ではまた違う表情が引き出されている。万季子にも存在を隠している琴乃（井上小百合）との関係性が描かれたり、淳一を挑発してみたり、何らかの後ろめたさを抱えた人間味溢れる役どころを体現している。南良刑事の前で白々しいリアクションをするなど、憎めないところも多分にあり、圭介が何らかの形で事件に関わっているとしても最終的な黒幕とは考えにくそうに思える。

さて、次週には淳一の彼女・今井博美（北香那）の存在にも触れられるようで、また本作の新しい一面がフィーチャーされそうで楽しみだ。そして次話で任意同行を求められるのは誰なのだろうか。

（文＝佳香（かこ））