¡ÖÀ¸Â¸ÀïÎ¬¤ò³Ø¤Ù¤ë¡×ËÌÄ«Á¯³ØÀ¸¤¬Áª¤ó¤À¹ñÆâÂç³Ø¥È¥Ã¥×£µ
¸½ºß¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ç¤ÏÂç³ØÆþ»î¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢´Ú¹ñ¥Ç¥¤¥ê¡¼NK¤ÏºÇ¶á¡¢Ê¿¾í»ÔÆâ¤ÎÂç³Ø¤ËÄÌ¤¦ºß³ØÀ¸10¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ê¿¾í½êºßÂç³Ø¤Î½øÎó¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ§¼±Ä´ºº¤òÌ©¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¶âÆüÀ®Áí¹çÂç³Ø¡¢¢¶âºö¹©¶ÈÁí¹çÂç³Ø¡¢£Ê¿¾í°å²ÊÂç³Ø¡¢¤Ê¿¾í³°¹ñ¸ìÂç³Ø¡¢¥¶â¸µ¶ÑÌ¾¾ÎÊ¿¾í²»³ÚÉñÍÙÁí¹çÂç³Ø¤Î½ç¤Ë¡¢¾å°Ì5Âç³Ø¤òµó¤²¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯ºÇ¹â¤ÎÌ¾Ìç¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¶âÆüÀ®Áí¹çÂç³Ø¡Ê¶âÂç¡Ë¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£Ä´ºº¤Ë»²²Ã¤·¤¿Âç³ØÀ¸¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¶âÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½Ð¿ÈÀ®Ê¬¤¬ÎÉ¤¯¡¢¸¢ÎÏµ¡´Ø¤Î´´Éô¤È¤Î¿ÍÌ®¤ò»ý¤Ä³ØÀ¸¤¬¿Ê³Ø¤¹¤ëÂç³Ø¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¶âÂç¤ÎÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤òºÇ¤âÃæ¿õÅª¤Ê³ØÉô¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¡£À¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅÞÃæ±û¤ä¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤ÎÍ×¿¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¾å°Ì¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¡×¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¶âºö¹©¶ÈÁí¹çÂç³Ø¡Ê¶âºö¹©Âç¡Ë¤Ï¡¢¹ñËÉ¹©¶ÈÊ¬Ìî¤Ø¤ÈÄ¾·ë¤¹¤ëÃæ³ËÅª¤Ê²Ê³Øµ»½Ñ¿Íºà¤òÇÚ½Ð¤¹¤ëÂç³Ø¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
Ä´ºº¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¢¤ëÂç³ØÀ¸¤Ï¡Ö¹ñËÉ¹©¶È¤Ï¸½ºß¡¢¹ñ²È¤¬ºÇ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤À¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¹ñ²È¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ëÀß·×¤äÅÅ»ÒÊ¬Ìî¤Î¿Íºà¤ÎÂ¿¤¯¤¬¶âºö¹©Âç½Ð¿È¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¿¾í°å²ÊÂç³Ø¡ÊÊ¿°åÂç¡Ë¤Ï¡¢³Ø¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏÈæ³ÓÅªÂç¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Â´¶È¸å¤Ë°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¤¬ÊÝ¾ã¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¤¢¤ë³ØÀ¸¤Ï¡Ö¹â³Û¤Ê¼Â½¬ÈñÍÑ¤ò³ØÀ¸¸Ä¿Í¤¬ÉéÃ´¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î½Å²Ù¤À¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÊ¿°åÂç¤òÂ´¶È¤¹¤ì¤ÐÊ¿¾í¤Ë»Ä¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢°å»Õ»ñ³Ê¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÃÏÊý¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤âÀ¸³è¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤¬ºÇÂç¤ÎÄ¹½ê¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Ê¿¾í³°¹ñ¸ìÂç³Ø¡Ê³°Âç¡Ë¤Ï¡¢³¤³°¶ÐÌ³¤Îµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤³°Ì³¾Ê¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é4°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤¿¤À¤·ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢³°Âç¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤â²ÈÄíÇØ·Ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð³°Ì³¾Ê¤Ø¤ÎÇÛÂ°¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ë³ØÀ¸¤Ï¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÇØ·Ê¤Ç¤Ï³°Ì³¾Ê¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ï¡¢Â´¶È¸å¤Ë³°Ì³¾Ê¤è¤ê¤â¹ñ²ÈµéËÇ°×²ñ¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤ÆËÇ°×Í×°÷¤È¤·¤Æ³¤³°ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ëÊý¤¬ÎÉ¤¤Æ»¤À¤È¹Í¤¨¤ë³ØÀ¸¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
5°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¶â¸µ¶ÑÌ¾¾ÎÊ¿¾í²»³ÚÉñÍÙÁí¹çÂç³Ø¡Ê²»Âç¡Ë¤Ï¡¢Â´¶È¸å¤ËÃæ±ûµé·Ý½ÑÃÄ¤ØÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢Ê¿¾íµï½»¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ëÅÀ¤«¤é¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢ÆÃ¤Ë½÷»Ò³ØÀ¸¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø¤À¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬½Ð¤¿¡£
¤¢¤ëÂç³ØÀ¸¤Ï¡Ö²»Âç¤ËÄÌ¤¦³ØÀ¸¤ÎÂ¿¤¯¤Ï±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂÎÏ¤¬¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤âÌ¾¤ÎÄÌ¤Ã¤¿·Ý½ÑÃÄ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ë»²²Ã¤·¤¿Âç³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢Âç³Ø¤¬¸Ä¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ä¾Íè¤Ë¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç°ìÃ×¤·¤¿Ç§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤¢¤ë³ØÀ¸¤Ï¡Ö¶âÂç¤òÂ´¶È¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÉ¬¤º¤·¤âÊ¿¾í¤ÎÎÉ¤¤¥Ý¥¹¥È¤Ë½¢¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÃÏÊý¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¶âÂç½Ð¿È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿Í»ö¡Ê´´Éô»ö¶È¡ËÌÌ¤ÇÍÍø¤ËÆ¯¤¯Â¦ÌÌ¤Ï¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸Ê¸Ì®¤ÇÊÌ¤Î³ØÀ¸¤Ï¡ÖÂç³Ø¤Ï½ÐÀ¤¤Ø¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÂç³Ø¤ÏÀ¸Â¸ÀïÎ¬¤ò³Ø¤Ö¾ì½ê¤À¡×¤È¤¤¤¦³ØÀ¸¤ÎÈ¯¸À¤âÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£Èà¤Ï¡ÖÂç³Ø¤ÏÊÙ¶¯¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤ó¤Ê¿ÍÌ®¤òºî¤ê¡¢¤É¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¤È±ï¤ò·ë¤Ö¤Ù¤¤«¤ò³Ø¤Ö¾ì½ê¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼ÂÎÏ¤è¤ê¤â¿ÍÌ®¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸ç¤ë¤Î¤¬Âç³Ø¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ê¿¾í¤Ç¸ÞËÜ¤Î»Ø¤ËÆþ¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÂç³Ø¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ÖµÁ¼¼¤ä³ØÀ¸ÎÀ¤Î´Ä¶¤Ï·è¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤¿¡£¶âºö¹©Âç¤Ç¤ÏÎÀ¤Î¿åÆ»¶¡µë¤¬ÉÑÈË¤Ë»ß¤Þ¤ê¡¢³°Âç¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë»ÜÀß¤¬Ï·µà²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²»Âç¤Ç¤ÏÎÀ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¿©»ö¤¬ÁÆËö¤Ê¤¿¤á¡¢²¼½É¤ò¼Ú¤ê¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë³ØÀ¸¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£