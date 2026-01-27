レインズインターナショナル（横浜市西区）の焼肉チェーン「牛角」が、「年に一度の肉の日祭り」を1月29日から期間限定で開催します。

【画像】うわ…ヤバ… コチラが「お得すぎる！」”肉の日祭り”全ラインアップです！ おいしそう！！（17枚）

本企画は、2月9日の「肉の日」を記念して開催。定番メニューや前菜、アルコールなど全21品が209円（以下、税込み）、319円、429円、539円の特別価格で提供されます。

209円のメニューは、「牛角アイス（バニラ・抹茶）」（通常価格319円）、「ハイボール」（通常価格583円）、「アサヒスーパードライ（中ジョッキ）」（通常価格638円）、「牛角無糖レモンサワー」（通常価格528円）がラインアップ。

319円のメニューは、「ジューシーカルビ」（通常価格550円）、「ピートロ（タレ、塩ダレ、みそダレ）」（通常価格638円）、「チキンバジル」（通常価格528円）、「ぼんちり（塩ダレ、みそダレ）」（通常価格528円）、「牛角キムチ」（通常価格473円）、「蜜おさつバター」（通常価格528円）、「カルビ専用ごはん（中）」（通常価格473円）がラインアップ。

429円のメニューは、「ねぎ塩豚カルビ」（通常価格638円）、「チョレギサラダ（レギュラー）」（通常価格748円）、「石鍋ごまねぎ塩ラーメン（レギュラー）」（通常価格748円）がラインアップ。

539円のメニューは、「熟成王様カルビ」（通常価格825円）、「牛角ハラミ」（通常価格748円）、「梅しそ冷麺（レギュラー）」（通常価格880円）がラインアップ。

着席時・会計時に公式ホームページの「専用ページ画面」をスタッフに提示すると、特別価格が適用されます。

キャンペーンの実施期間は2月12日までです。