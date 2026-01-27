Image: Asus 日本

老眼では解像しきれない可能性すらある。

Asusからモンスターみたいなモニターが発表されてしまいました。「ProArt Display 8K PA32KCX」、市場想定価格は134万8200円という、超プロ向けモニターです。

待ってくれたまえ スペックの洪水をワッと いっきにあびせかけるのは！

「色のズレ」に自分で気付く

32インチの8K HDR、ミニLED、ピーク輝度1,200ニト（持続輝度で1,000ニト）、Adobe RGBカバー率95%。もうスペックだけで豊かなコントラストと精緻な色表現をわからせられてしまいますね。

しかし特にユニークなのは、電動測色計によるセルフキャリブレーションに対応している点。モニター左下にフリップ式のカラーメーターを備えており、別途ソフト不要でカラーキャリブレーションが可能です。しかもスケジュールでの作動もできてしまう。

どんなに色再現に優れたモニターも、使い続ければ色が変化してしまいます。それを防ぐのがキャリブレーションソフトの役割なのですが、変わらない品質を求められるプロの現場でこそ「色の安定」には価値があるでしょうね。

低反射かつ非光沢のLuxPixelテクノロジーにより、環境光による見えの違いも低減。ProArtはゴリゴリのクリエイター向けシリーズなので、解像度だけでなく色や見え方にも抜かりはありません。

現在は受注生産中ということで、欲しい人はAsusにご連絡をば。プロ向けのモニターとしても、100万円台はかなり突き抜けましたねぇ…。写真印刷や映像編集の方、いかがです？

