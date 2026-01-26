話題の「マーラータン」トッピング6種が無料！？春水堂の公式LINEでお得なクーポンもらえる《2月10日まで》

今、若者を中心に日本中で大ブームを巻き起こしているグルメと言えば「麻辣湯（マーラータン）」。

2026年1月26日現在、台湾カフェ「春水堂（チュンスイタン）」のLINE公式アカウントでは、平日限定で使える麻辣湯の全乗せトッピングクーポンを配布しています。

430円もお得なのはアツい...

食材とよく絡むとろみが特徴の台湾醤油と複数のスパイスを合わせて作る、春水堂の麻辣湯。

ベースのスープはスパイシーな「麻辣」とマイルドな味わいの「麻辣豆乳」の2種類、麺は「中華麺」と「春雨」の2種類から選べます。

今なら公式LINEを追加すると、黒キクラゲ、チンゲン菜、鶏団子、フータマ、もやし、ニラの全6種のトッピングが無料になるクーポンがもらえます。

通常1540円のところ、430円もお得な1100円に。

なお、クーポンは店内利用限定。

苦手な食材を抜くことは可能ですが、好きなトッピングに変更することはできません。

また、他のクーポンや割引との併用は不可。

誤操作で「使用済み」にしてしまった場合は利用できないのでご注意を。

※画像は公式Xより。

（東京バーゲンマニア編集部）