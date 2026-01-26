メタプラネット <3350> [東証Ｓ] が1月26日大引け後(16:30)に業績修正を発表。25年12月期の連結最終損益は766億円の赤字(前の期は44.3億円の黒字)に転落する見通しと発表した。ただ、通期の連結営業利益は従来予想の47億円→62.8億円(前の期は3.5億円)に33.8％上方修正し、増益率が13倍→18倍に拡大し、従来の20期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2025年12月期第４四半期におけるビットコイン・インカム事業の売上高が当初想定していた水準を大幅に上回る見込みとなったことが主な要因であります。これにより、2025年12月期のビットコイン・インカム事業の売上高は、従前公表しておりました63億円に対して86億円で着地する見込みとなっております。従前の業績予想においては、当社の株価が本源的価値を十分に反映していないとの経営判断のもと、普通株式によるエクイティ・ファイナンスを当面抑制する可能性を織り込んだ結果、資金調達規模が限定的となることを前提としておりました。これに伴い、プットオプション契約を組成するための担保資金についても、前四半期比で減少することを想定し、保守的な前提条件を置いておりました。しかしながら、第４四半期においては、当社を取り巻く環境の変化を踏まえ、転換権付永久型優先株式「B種株式（MERCURY）」の発行および上限５億米ドルのクレジット・ファシリティの設定を通じて、資金調達手段の多様化を進めるとともに、当社の株価水準に左右されにくい資金調達が可能な体制を構築してまいりました。これにより、従来想定していたよりも柔軟かつ機動的に資本を運用することが可能となり、ビットコインに関連するオプション取引を中心としたビットコイン・インカム事業への資本配分を拡大することができました。その結果、同事業の売上高は当初の見込みを上回る水準で推移し、今回の業績予想修正に至っております。ビットコイン・インカム事業の業績予想の修正につきましては、2025年12月30日付開示資料「ビットコイン・インカム事業の 2025 年12月期第4四半期業績および同事業の2025年12月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」もあわせてご参照ください。

