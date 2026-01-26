竹内涼真主演ドラマ『再会～Silent Truth～』（テレビ朝日系）第1話のTVer再生数が400万回を突破した。（※）

参考：『再会』拳銃を隠した理由が明らかに “南良”江口のりこの過去も重要な鍵になる予感

本作は、江戸川乱歩賞を受賞した横関大の同名小説を実写化するヒューマンラブミステリー。脚本を『僕の生きる道』シリーズ（フジテレビ系）や『フリーター、家を買う。』（フジテレビ系）などの橋部敦子、メイン監督を映画『白夜行』や『星降る夜に』（テレビ朝日系）などの深川栄洋が務める。

ある事件で使用された“拳銃”を小学校の桜の木の下に埋め、“誰にも言えない秘密”を共有した飛奈淳一（竹内涼真）ら4人の同級生。あれから23年、刑事になった淳一は、4人組のひとりだった“初恋の相手”・岩本万季子（井上真央）と再会するのだが……。あろうことか、彼女は新たに発生した“殺人事件の容疑者”。犯行に使われたのは、“あの日埋めたはずの拳銃”だった……。

主演を竹内が務めるほか、井上真央、瀬戸康史、渡辺大知、北香那、段田安則、江口のりこらがキャストに名を連ねている。

※計測期間：2026年1月13日～1月25日※TVerにおけるVODのみの番組動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）※リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外※放送局のキャッチアップサービスと他社プラットフォーム等は除外

（文＝リアルサウンド編集部）