肩コリ解消にも○


屈強な脚からおさらば!? スラッとした脚になりたいあなたにオススメ「足首まわし」／ひねって伸ばす ふわトレッチ（1）

負荷の重い筋トレはムキムキ筋肉がついてしまったり、身体を痛めてしまったり、ツラくて続かなかったり…。そんな悩みを抱える人に「スラッとしなやかな身体作りに大切なのは、インナーマッスルを鍛えること、そして柔らかい関節を作ることなんです」と語るのは、オンラインを中心に活動している「美ボディ講師」のちぴさん。

3児の母である彼女が提案する「ふわトレッチ」は、筋トレとストレッチのいいとこどりでしなやかボディが手に入るといいます。

筋トレほどツラくなく、ストレッチより見た目が変わる「ふわトレッチ」を実践し、人生で初めて「痩せた？」と聞かれ喜んだというイラストレーター・くもやあきこさんによるエピソードをお送りします。

※本記事はくもやあきこ（著）、ちぴ（監修）の書籍『体型がなんかビミョーなぐ〜たら女子が10日で変わった ひねって伸ばす ふわトレッチ』から一部抜粋・編集しました。

美しいデスクワーク姿


猫背ばあちゃんに…


キレイな背中を手に入れたいなら


お気に入りが見つかると続けやすい


お尻を右にスライドさせ


呼吸するのも忘れないで！


■ぐ〜たらしたい度MAX…でもやれる！

「骨盤ずらし」

ここに効く！


左右1回ずつ×5セット

腕を前に伸ばし、頭上に持ち上げる


1　正座になり、両手を組んで腕を前に伸ばし、頭上に持ち上げる。

お尻の右側だけをゆっくり床につける


2　お尻を右にスライドさせお尻の右側だけをゆっくり床につける。

下腹に力をこめる


3　下腹に力をこめてお尻を持ち上げ1の姿勢に戻る。

左右交互に5セット行う


4　左側も同様に。左右交互に5セット行う。

著＝くもやあきこ、監修＝ちぴ／『体型がなんかビミョーなぐ〜たら女子が10日で変わった ひねって伸ばす ふわトレッチ』