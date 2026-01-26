きれいな背中を手に入れたいなら。肩こり解消にもお役立ちの「骨盤ずらし」
負荷の重い筋トレはムキムキ筋肉がついてしまったり、身体を痛めてしまったり、ツラくて続かなかったり…。そんな悩みを抱える人に「スラッとしなやかな身体作りに大切なのは、インナーマッスルを鍛えること、そして柔らかい関節を作ることなんです」と語るのは、オンラインを中心に活動している「美ボディ講師」のちぴさん。
3児の母である彼女が提案する「ふわトレッチ」は、筋トレとストレッチのいいとこどりでしなやかボディが手に入るといいます。
※本記事はくもやあきこ（著）、ちぴ（監修）の書籍『体型がなんかビミョーなぐ〜たら女子が10日で変わった ひねって伸ばす ふわトレッチ』から一部抜粋・編集しました。
■ぐ〜たらしたい度MAX…でもやれる！
「骨盤ずらし」
左右1回ずつ×5セット
1 正座になり、両手を組んで腕を前に伸ばし、頭上に持ち上げる。
2 お尻を右にスライドさせお尻の右側だけをゆっくり床につける。
3 下腹に力をこめてお尻を持ち上げ1の姿勢に戻る。
4 左側も同様に。左右交互に5セット行う。
著＝くもやあきこ、監修＝ちぴ／『体型がなんかビミョーなぐ〜たら女子が10日で変わった ひねって伸ばす ふわトレッチ』