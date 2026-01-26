開幕激甘キスにドキッ！藤井流星×井桁弘恵、ロマンチック全開プロポーズシーンに胸キュン＜ぜんぶ、あなたのためだから＞

「読んだら“人間不信”になる、エゴイスティック・ミステリー」として話題を呼んだ夏原エヰジの同名小説を原作としたドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。

本作は、新郎・林田和臣（藤井流星）が式に居合わせたカメラマン・桜庭蒼玉（七五三掛龍也）と手を組み、披露宴中に新婦・沙也香（井桁弘恵）が何者かに毒を盛られた事件の真相を探っていくラブサスペンスだ。

1月24日（土）に放送された第3話では、和臣が沙也香にプロポーズしたときの回想が描かれ、甘いキスを交わすなど幸せに満ちた2人の姿が映し出された。

（※以下、第3話のネタバレがあります）

【映像】和臣が沙也香にプロポーズキス

◆「私は本当に幸せ者だね」

幸せな結婚式を挙げるも、式の最中に妻・沙也香が何者かに“思い出のシャンパン”に毒を盛られ、一気に不幸のどん底へと突き落とされた和臣。

第3話の冒頭では、和臣が沙也香にプロポーズしたときの回想が展開された。

夜景の見える部屋で、沙也香の指に指輪をはめる和臣。その傍らには、事件の鍵を握るあの鮮やかなスカイブルーのシャンパンが置かれていた。

プロポーズを受けた沙也香は「かず君みたいないい人に出会えて私は本当に幸せ者だね」と、嬉しそうに満面の笑顔を見せる。そして和臣は沙也香の頭に手を添えると、夜景をバックにキスを交わし、視聴者のドキドキを誘う“胸キュン展開”が描かれた。

しかし、その後2人が一緒に婚姻届を提出する幸せに満ちた映像とともに、「沙也香との日々は幸せだった…はずなのに」という和臣のモノローグが流れ、一気に胸が締め付けられる開幕となっていた。