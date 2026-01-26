¡Ú¥¦¥ë¥È¥é¥Ò¡¼¥í¡¼¥º EXPO ¥Ë¥å¡¼¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¡Û3·î14Æü¤è¤êÅìµþ¥½¥é¥Þ¥Á¤Ç³«ºÅ¡ª
±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Ò¡¼¥í¡¼¥º EXPO ¥Ë¥å¡¼¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¡¼¥ë¥É IN Åìµþ¥½¥é¥Þ¥Á¡ÊR¡Ë¡×¤ò2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Åìµþ¥½¥é¥Þ¥Á¡ÊR¡Ë5³¬¥¹¥Ú¡¼¥¹634¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸²èÁü¤äÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿8ÅÀ¡Ë
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥¦¥ë¥È¥é¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ÈÅ¸¼¨¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¿·ºî¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ñ¸÷¤ä¤ªÇã¤¤Êª¤Î¹ç´Ö¤Ç¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È¤ªµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
¥¦¥ë¥È¥é¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Î»£±Æ²ñ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡×¤¬ËèÆüÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¦¥ë¥È¥é¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥¦¥ë¥È¥é¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î ¡Éå«¡É ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¤ä¥Ë¥å¡¼¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤¿¤Á¤ÎÅ¸¼¨¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º 60 ¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀßÃÖ¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥¿¥¦¥ó¡¦¥½¥é¥Þ¥Á4³¬¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ï¡¼¥ë¥É M78 Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥¿¥¦¥ó¡¦¥½¥é¥Þ¥ÁÅ¹¡×¤Ç¤â¤ªÇã¤¤Êª¤¬²ÄÇ½¡£±ßÃ«¥×¥íÄ¾±Ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ö¥Ä¥Ö¥é¥ä¥¹¥È¥¢ONLINE¡×¤Ç¤Ï¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥«¥é¡¼¤Î¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥Þ¥Õ¥é¡¼¥¿¥ª¥ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ÎÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£
¤µ¤é¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Åìµþ¥½¥é¥Þ¥Á¡ÊR¡Ë5F ¥¤¡¼¥¹¥È¥ä¡¼¥É12ÈÖÃÏ¤ÎÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥¦¥ë¥È¥é¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Î¥Á¥§¥»£±Æ²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¡£¥Á¥±¥Ã¥È 1 Ëç¤Ë¤Ä¤¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó ¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡×PR ¥«¡¼¥É¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥®¥ó¥¬¡×¤¬1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
½Õ¤ÏÅìµþ¥½¥é¥Þ¥Á¡ÊR¡Ë¤Ç¥¦¥ë¥È¥é¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª
¡ÊC¡Ë±ßÃ«¥×¥í
¡ä¡ä¡ä³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸²èÁü¤äÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿8ÅÀ¡Ë
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥¦¥ë¥È¥é¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ÈÅ¸¼¨¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¿·ºî¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ñ¸÷¤ä¤ªÇã¤¤Êª¤Î¹ç´Ö¤Ç¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È¤ªµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀßÃÖ¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥¿¥¦¥ó¡¦¥½¥é¥Þ¥Á4³¬¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ï¡¼¥ë¥É M78 Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥¿¥¦¥ó¡¦¥½¥é¥Þ¥ÁÅ¹¡×¤Ç¤â¤ªÇã¤¤Êª¤¬²ÄÇ½¡£±ßÃ«¥×¥íÄ¾±Ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ö¥Ä¥Ö¥é¥ä¥¹¥È¥¢ONLINE¡×¤Ç¤Ï¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥«¥é¡¼¤Î¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥Þ¥Õ¥é¡¼¥¿¥ª¥ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ÎÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£
¤µ¤é¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Åìµþ¥½¥é¥Þ¥Á¡ÊR¡Ë5F ¥¤¡¼¥¹¥È¥ä¡¼¥É12ÈÖÃÏ¤ÎÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥¦¥ë¥È¥é¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Î¥Á¥§¥»£±Æ²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¡£¥Á¥±¥Ã¥È 1 Ëç¤Ë¤Ä¤¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó ¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡×PR ¥«¡¼¥É¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥®¥ó¥¬¡×¤¬1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
½Õ¤ÏÅìµþ¥½¥é¥Þ¥Á¡ÊR¡Ë¤Ç¥¦¥ë¥È¥é¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª
¡ÊC¡Ë±ßÃ«¥×¥í