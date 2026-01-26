ÆÍÇ¡²ò»¶¤·¤¿VTuber»öÌ³½ê¤«¤é¤ÎÆÈÎ©¡¡¤Ó¤Ó¤É¤ë¡¦À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡õÄíºé¤Ô¤è¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤È·è°Õ
¡¡2025Ç¯11·î5Æü¡¢VTuber»öÌ³½ê¡ÖVivid V¡×¤Î±¿±Ä´ë¶È¡¦³ô¼°²ñ¼ÒLinkUp¤ÏÅÝ»º¼êÂ³¤¤È¡¢»öÌ³½ê²ò»¶¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆÍÁ³¤Î¡È»öÌ³½ê²ò»¶¡É¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡Ö¤Ó¤Ó¤É¤ë¡×¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤ò·è¤á¤¿VTuber¤¿¤Á
¡¡¤³¤ì¤À¤±¤Ê¤éÆÃ¤ËÄÁ¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»öÌ³½ê¤ÎÅÝ»º¡¿²ò»¶¤Ë¤Ï¡Ö²ñ¼ÒÂåÉ½¤¬²ñ¼Ò»ñ¶â¤ò²£ÎÎ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ó¥»ー¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÍýÍ³¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤Î¹ðÈ¯¤È¤â¤¤¤¨¤ëÊó¹ð¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Vivid V¤Î²ò»¶¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎVTuber»öÌ³½êÂç¼ê¡¦VShojo¤¬»÷¤¿ÍýÍ³¤Ç²ò»¶¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤â¹ç¤ï¤»¤Æ³È»¶¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Vivid V¤Ï¤è¤¯¤è¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢½êÂ°VTuber¤¬Á´¤Æ¸Ä¿ÍÀª½Ð¿È¼Ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤ÊVTuber»öÌ³½ê¤È¤Ï¤ä¤ä°Û¼Á¤ÊÍ×ÁÇ¤âÌÜÎ©¤Ä¡£ÌÜ¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤ÊÅÝ»ºÍýÍ³¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î»öÌ³½ê¤Ï¤Ê¤ó¤À¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¸µVivid V½êÂ°¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏVTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ó¤Ó¤É¤ë¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸Ä¿ÍÀªVTuber¤ÎÀ¸ÃÕ¡Ê¤¤¤¤Á¡Ë¤¯¤ì¤¢¤ÈÄíºé¡Ê¤Ë¤ï¤µ¤¡Ë¤Ô¤è¤ò¾·¤¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¡¢Vivid V¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»öÌ³½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£²ò»¶¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤Ó¤Ó¤É¤ë¤È¤·¤ÆºÆ¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¸½ºß¤Î¾õ¶·¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ÊÀõÅÄ¥«¥º¥é¡Ë
¢£VTuber¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¡©¡¡Vivid V¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿·Ð°Þ
--¤Þ¤º¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤«¤é¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§¤Ó¤Ó¤É¤ë¤Î¤ï¤¬¤Þ¤ÞÃ´Åö¡¢µÛ·ìµ´¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀ¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¤Ç¤¹¡ª
Äíºé¤Ô¤è¡§¤Ó¤Ó¤É¤ë¤Î¤Ô¤è¤Ã¤³Ã´Åö¡¢Äíºé¤Ô¤è¤Ç¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
――¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ó¤Ó¤É¤ë¤Î¤ªÆó¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤ÇVivid V¤Ë½êÂ°¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§»ä¤Ï¸Ä¿ÍÀª¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢VTuber»öÌ³½ê¤Î±¿±Ä¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞX¤Ç»öÌ³½êÎ©¤Á¾å¤²¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤«¤±¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤°¤é¤¤¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤ÉÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¸«¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢Åö»þ¤Î¼ÒÄ¹¤È¤ªÏÃ¤·¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡Ö¤¸¤ã¤¢¤¦¤Á¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÂÇ¿Ç¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ·ó¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
--¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¤â½êÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¡£1´üÀ¸¤Î°ìÉô¤ÈÁ´ÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢»ä¤¬¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿Êý¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤«¤é¡¢¤Ó¤Ó¤É¤ë¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Äíºé¤Ô¤è¡§»ä¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¸Ä¿ÍÀª¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¯¤ì¤¢¤Á¤ã¤ó¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
――¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î½êÂ°¥á¥ó¥Ðー¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¸Ä¿ÍÀª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤È¤â¤È¸Ä¿ÍÀª¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ò´Þ¤á¤¿¤Ó¤Ó¤É¤ë¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÅÝ»ºÁûÆ°¤ò¼õ¤±¤Æ¤â³èÆ°¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢£Vivid V¤Î¼ÂÂÖ¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¡×¤ÈÊ³Àï¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Î²ò»¶
--Vivid V½êÂ°¸å¡¢¤Ê¤Ë¤«¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢µÕ¤Ë¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§¤è¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ÊóÏ¢Áê¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤°¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£´ë²è¤Ê¤É¤â¤¤¤¤Ê¤ê·è¤Þ¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Äíºé¤Ô¤è¡§²ÃÆþÄ¾¸å¤«¤éÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔ°ÂÄê¤À¤Ê¤È¡¢³ä¤È¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¤¤Þ¿Æ¤·¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤ä¡¢¿·¤·¤¤¥ê¥¹¥Êー¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--Î¨Ä¾¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Vivid V¤Ï»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡©
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ó¤Ó¤É¤ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤«´ë²è¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¸Ä¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ó¤Ó¤É¤ë¤Î´ë²è¤âÁ´Éô¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬·î°ì¤Ç¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿°ìÈÖÂç¤¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Vivid V¤ÏÀèÆü²ò»¶¡¦ÅÝ»º¼êÂ³¤¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Î²ò»¶¤ÏVTuber¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¥ì¥¢¤Ê·Ð¸³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ò»¶Ä¾¸å¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¹¥¯¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§²ò»¶¤·¤Æ¤«¤é¡¢¸Ä¿Í°¸¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯¤ª»Å»ö¤ÎÏ¢Íí¤ÏÂ¿¾¯Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²ò»¶¸å¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
--²ò»¶¤Î¤ªÏÃ¤ÏÆÍÁ³ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§¥¿¥ì¥ó¥È¸þ¤±¤Ë¤ÏÅö»þ¡¢ÀâÌÀ²ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤·Á°¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤ò²ñµÄ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤«¡Ö¼¡²ó¤Ø»ý¤Á±Û¤·¡×¤ÈÀè±ä¤Ð¤·¤µ¤ì¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Äíºé¤Ô¤è¡§½ù¡¹¤ËÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
--¤Ê¤Ë¤«¤·¤é¤ÎÃû¸õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¾õ¶·¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¡£
Äíºé¤Ô¤è¡§½êÂ°¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ª¤«¤·¤¤¤«¤â¡©¡¡¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤è¤¯¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡Ä¡Ä¡£
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±¿±Ä¼«ÂÎ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¼êÃµ¤ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½êÂ°VTuber¤â±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤â¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÅØÎÏ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
--¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢µÕ¤Ë·ëÂ«ÎÏ¤òÀ¸¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£1¼þÇ¯µÇ°¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§¥é¥¤¥Ö¤ä¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î½êÂ°¥á¥ó¥Ðー26¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Äíºé¤Ô¤è¡§¤½¤Î½àÈ÷¤â¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬¥®¥ê¥®¥ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡£
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§»²²Ã¥á¥ó¥Ðー¤âÂ¿¤¤Ãæ¤Ç´ë²è¥×¥í¥°¥é¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£100¿Íµ¬ÌÏ¤Î²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ÇÊªÈÎ¤ËÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢»þ´Ö¤â¤«¤Ê¤ê²¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿É¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
Äíºé¤Ô¤è¡§³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÉÔËþ¤â½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§»þ´Ö¤â¤«¤Ê¤ê²¡¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»öÌ³½ê²ò»¶¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿VTuber¤Î¿È¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È
--Vivid V¤Î²ò»¶¤Ï¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¹ÈÏ°Ï¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î±²Ãæ¤Ë¤¤¤¿Åö»þ¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢²ò»¶¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§¤³¤ì¤¬Á´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼þ¤ê¤¬¤¹¤´¤¯Áû¤¤¤Ç¤ë¤¾¡×¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤«»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
Äíºé¤Ô¤è¡§µÕ¤Ë¡¢¡Ö²ò»¶¤·¤¿¤·¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤¬¤ó¤Ð¤í¤Ã¤«¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
--¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Â¾¤Î»öÌ³½ê¤«¤é°ú¤È´¤¤ÎÏ¢Íí¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§¤ªÍ¶¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»öÌ³½ê¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¥È¥é¥¦¥Þ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ó¤Ê»ö¾ð¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¡¢¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
--X¾å¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡Îå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±¿±ÄÉÔ¼êºÝ¤«¤é¡¢ÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤½¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£
Äíºé¤Ô¤è¡§Á´ÂÎ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ÉÔËþ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥ê¥¹¥Êー¤µ¤ó¤ÏÀÅ¤«¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Ê¿ÏÂ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤¢¤³¤ì¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤Ô¤è¤Á¤ã¤ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§»ä¤âÆ±¤¸¤¯Ê¿ÏÂ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£2022Ç¯¤«¤é³èÆ°¤·¤Æ3Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤³¤«¿ÆÌÜÀþ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--²ò»¶¸å¡¢Vivid V¤ÎÂ¾¤Î½êÂ°¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ï¡¢¸½ºß¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§Ãç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤È¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Vivid V½êÂ°¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¸Ä¿ÍÀª¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡×°Ê³°¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¶á¤¤¿Í¤È¤ÏÏÃ¤¹µ¡²ñ¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
--ÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤ë»öÌ³½ê²ò»¶¤ò·Ð¸³¤·¡¢½êÂ°Ãæ¤â¤¢¤Þ¤ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ªÆó¿Í¤«¤é¸«¤Æ¡¢¸Ä¿ÍVTuber¤¬»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤âÍ½Â¬¤Î¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤«¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤â¤½¤â¡¢VTuber±¿±Ä¤Ïµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤»ö¶È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÅÝ»º¤ä²ò»¶¤Ï¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ëÏÃ¤Ç¤¹¡£¡Ö½êÂ°Á°¤Ë¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¡×¤ÏÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï°Õ³°¤ÈÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤º¡¢¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Äíºé¤Ô¤è¡§¤¢¤¨¤Æµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤ÐºÇ½é¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â½êÂ°»þ¤ËÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤¤¿ºÝ¡¢¤è¤¯³ÎÇ§¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈ¿¾ÊÅÀ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤É¤¦¼ý±×²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Î·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¼ÁÌä¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£ÆÈÎ©¤·¤¿¡Ö¤Ó¤Ó¤É¤ë¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¥°¥ëー¥×¡©
――¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¸½ºß¤âÂ³¤¯¤Ó¤Ó¤É¤ë¤ÎÏÃ¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ººÇ½é¤ËÀ°Íý¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ó¤Ó¤É¤ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥°¥ëー¥×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§¤Ó¤Ó¤É¤ë¤Ï¡¢»ä¤¬Vivid V¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¼¤á¤¿¸å¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤Æ»ÏÆ°¤·¤¿¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢»öÌ³½êÂ¦¤Ï¤Û¤È¤ó¤É±¿±Ä¤Ë´ØÍ¿¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈÆÈÎ©¤·¤Æº£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
--¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Ï½êÂ°¥á¥ó¥Ðー7¿Í¤È¤«¤Ê¤êÂç½êÂÓ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¢¥¤¥É¥ë¤âÌÜ»Ø¤¹¥°¥ëー¥×¤Ç¡¢²Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´ë²è¤ä¥Èー¥¯¤Ê¤ÉÉý¹¤¯ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--Vivid V²ò»¶¸å¡¢¤Ó¤Ó¤É¤ë¤òÆÈÎ©¡¦³èÆ°·ÑÂ³¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©¡¡»öÌ³½ê¤È¹ç¤ï¤»¤Æ²ò»¶¤¹¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤Ó¤Ó¤É¤ëÊ¸²½º×¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄêºÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£½àÈ÷¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ó¤Ó¤É¤ë¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¥°¥ëー¥×¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ä¤ÏÂ³¤±¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ã¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÆó¿Í¤Ç¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Ó¤Ó¤É¤ë¤ÏÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¿§¡¹¤È½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»öÌ³Åª¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤Ó¤Ó¤É¤ëÆÈÎ©¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¥°¥ëー¥×Ì¾¤¬ÆÈÎ©¸å¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë¤Î¤«¡¢Î©¤Á¾å¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤äX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬»ý¤Á±Û¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×――»öÌ³½ê²ò»¶¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤«¤é¤³¤½°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤³¤È
--Âç½êÂÓ¤Î¥°¥ëー¥×¤È¤Ê¤ë¤È¡¢±¿±Ä¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤êÁÈ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¶¼«Ê¬¤¬±¿±Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Íî¤È¤··ê¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢È¯¸«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§VTuber¥°¥ëー¥×¤Î±¿±Ä¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë¡¢Vivid V²ò»¶¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿11·î¤Ï¡¢6»þ´Ö¤ÎÂç·¿ÇÛ¿®´ë²è¡Ö¤Ó¤Ó¤É¤ëÊ¸²½º×¡×¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤ä¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸ºîÀ®¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖºîÀ®¤Ê¤É¤òµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£Æ°¤¤ÏÁá¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢µÙ»ß´ü´Ö¤âÀß¤±¤º¤ËÆÈÎ©¤ò¿Ê¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¥°¥Ã¥º¤âVivid V»þÂå¤Ï¤¢¤Þ¤ê½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÈÎ©¸å¤¹¤°¤ËÈÎÇä¤·¡¢ÁÛÄê°Ê¾å¤ÎÃíÊ¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¥°¥Ã¥º¤ÎÈ¯Á÷¥ß¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢Æ±¤¸¥ß¥¹¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
--Á°»öÌ³½ê¤ÎÉéºÄ¤Þ¤Ç°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï·ë¹½Ìñ²ð¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÔ¾Í»ö¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿»öÌ³½ê½Ð¿È¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÝÂê´¶¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¥È¥é¥¦¥Þ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥°¥ëー¥×±¿±Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
--Vivid V»þÂå¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤Ó¤Ó¤É¤ë¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢È¿ÌÌ¶µ»ÕÅª¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§Vivid V¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿»þ¤ÎÂÐ±þ¤¬¡¢½êÂ°VTuber¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤«¤Ê¤êÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤â¤·¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯ÂÐ±þ¤·¤è¤¦¤È¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äíºé¤Ô¤è¡§¤Ó¤Ó¤É¤ë¤Ç¤ÏºÙ¤«¤¯Ï¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¤¹¤°Ï¢Íí¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§¤¢¤È¤Ï¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¤¢¤ë±¿±Ä¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ÎÊý¸þÀ¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¡Öº£¤Ï¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¥á¥ó¥Ðー¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤³¤Þ¤á¤ËÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--À¸ÃÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢VTuber»öÌ³½ê¤Î±¿±Ä¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§»ëÌî¤ò¹¤²¤ë¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¼«Ê¬¤Ï¾¯¤·È´¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢±¿±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤È¡¢¿Í¿ô¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¡¢±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤Êºî¶È¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎVTuber³èÆ°¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ï²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
--µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤¤¤¤Ê¤êÂç¿Í¿ô¤ÇÆ°¤«¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»öÌ³½ê¤Ë´«Í¶¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¾¯¤··Ù²ü¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Âç¿Í¿ô¤Î±¿±Ä¤ÏÁêÅö¤Ê¿Í°÷¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--°ìÊý¤ÎÄíºé¤Ô¤è¤µ¤ó¤Ï¡¢±¿±Ä¤È¤·¤Æ¤â¤«¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¤µ¤ó¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Äíºé¤Ô¤è¡§¤¤¤í¤¤¤í¤Êºî¶È¤òÁ´Éô¤¯¤ì¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤½¤¦¤Ç¡¢ËèÆüË»¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È¸«¤Æ¤¤¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Õ¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥°¥Ã¥ºÈ¯Á÷¤ä²ñµÄ¤Ê¤É¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤â¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£¥°¥ëー¥×¤òÂ«¤Í¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤â·ó¤Í¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§¤½¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª
--¼ÂºÝ¡¢´ë¶È±¿±Ä¤Ç¤Ï±¿±Ä¤ÈVTuber¤È¤Ç°ìÀþ¤ò°ú¤«¤ì¤¬¤Á¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¸ß¤¤¤Î»ö¾ð¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿ÍÀª¥°¥ëー¥×¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤¤¶¨ÎÏÂÎÀ©¤¬ÃÛ¤¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤ß¤ó¤ÊÍý²ò¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Íê¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ÏÍê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê´Ø·¸¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤è¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£ºÆ¥¹¥¿ー¥È¸å¡¢½é¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß
--·ãÆ°¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Ó¤Ó¤É¤ë¤Î¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§¼Â¤Ï¡¢2·î15Æü¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤Ó¤Ó¤É¤ë Restart Valentine Party¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤´°ÍÍê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª»Å»ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Çº£¤Î¤È¤³¤í¤Ï½çÄ´¤Ë³èÆ°¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
--ÆÈÎ©¸å¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤¬¥Æー¥Þ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤Ï½©ÍÕ¸¶¥¨¥ó¥¿¥¹¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢¤Ó¤Ó¤É¤ë¤é¤·¤¯¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£´ë²è¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--¤È¤Ê¤ë¤È¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë½àÈ÷Ãæ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆâÍÆ¤ä¹ðÃÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏVivid V¤Ë¤¤¤¿»þ¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Í¤¨¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï³°Éô¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤µ¤ó¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÀ©ºî¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
――Ä¾¶á¤Ç¡¢¤ªÆó¿Í¤¬¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§¤Þ¤º¤Ï2·î¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ®¸ù¤ËÎÏ¤òÃí¤®¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÁ°²ó¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ê¬¡¢ÈÔ²ó¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Äíºé¤Ô¤è¡§»ä¤â¡¢¤¯¤ì¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ®¸ù¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¡Ö¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¢¤È¡¢¸Ä¿Í¤Î³èÆ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ó¤Ó¤É¤ë¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¤â¤Ã¤È¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÇÛ¿®´ë²è¤Ê¤É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ó¤Ó¤É¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤ÎÇÛ¿®´ë²è¤â¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
--ºÇ¸å¤Ë¡¢º£¸å¤Ó¤Ó¤É¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ªÆó¿Í¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¡¢VTuber³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Äíºé¤Ô¤è¡§¤Ó¤Ó¤É¤ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç3D¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ê¡¢Í·±àÃÏ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Ó¤Ó¤É¤ë¤Ï¸ÄÀË¤«¤Ç¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤·¤Æ¤ë¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Í·±àÃÏ¤È¤ÏÁêÀ¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ê³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»ä¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬¹¥¤¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÍÄÃÕ±à¡¢¤¢¤È¤Ï²ð¸î»ÜÀß¤Ê¤É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¢¤È¡¢º£Ç¯Ãæ¤Ë¤Ï»ä¤Î3D¥â¥Ç¥ë¤¬´°À®¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«Ã±ÆÈ¤Ç3D¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸ÃÕ¤¯¤ì¤¢¡§»ä¤Ï¡¢¤Ó¤Ó¤É¤ë¤È¤·¤Æ¤â¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÌ´¤¬³ð¤¨¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸Ä¿Í¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¥°¥ëー¥×¤Ê¤é¤Ð³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤Ó¤Ó¤É¤ë¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ÊÊ¸¡¦¼èºà¡áÀõÅÄ¥«¥º¥é¡Ë