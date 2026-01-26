Æ£ËÜÈþµ®¡¢¼¡½÷¤¬6ºÐ¤Ë¡ª²ÈÂ²½¸¹ç¤ª½Ë¤¤SHOT¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ë¤Í¡ª¡×¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¥ß¥¥Æ¥£¡×
1·î26Æü¡¢Æ£ËÜÈþµ®¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£24Æü¤Ë¼¡½÷¤¬6ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¤ª½Ë¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¼¡½÷¤Î¤ªÃãÌÜSHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
Æ£ËÜ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿6ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡×¡Ö¤ª¤Þ¤á¤Á¤ã¤ó¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ ¤Ê¤ó¤À¤«Ä«¤«¤é¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¿å¿§¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¼¡½÷¤Î»Ñ¤ä¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¡¢¼«¿È¤ÈÉ×¤ÎÉÊÀî¾±»Ê¡¦¾±»ÊÃÒ½Õ¡¢Ä¹ÃË¡¦Ä¹½÷¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿²ÈÂ²½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö6ºÐ¤«¤¡¡Á ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤¡¡Á ¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¼ä¤·¤¤(¸¶Ê¸¥Þ¥Þ)¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë Âô»³¤Î¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤è »º¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢¼¡½÷¤Ø¤Î°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¹¤¯¤¹¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤ë¤Í¡ª¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¤¥¡Á¡×¡Ö²Ä°¦¤¤princess¡×¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¥ß¥¥Æ¥£¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Æ£ËÜ¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë¾±»Ê¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤Ï3»ù¤ÎÊì¡£ÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ï¥í¡¼!¥ß¥¥Æ¥£¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤äÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¡¦¹Í¤¨¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§Æ£ËÜÈþµ®¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê