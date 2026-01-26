代官山のミッフィーカフェ、2月閉店を発表。横浜に続く悲報に「さみしい」「相当ショック」

ミッフィーの絵本にフォーカスをあてたテーマカフェ「miffy cafe tokyo」（東京・代官山）が、2026年2月中に閉店します。

SNSでは「続々とミッフィーのカフェが閉店になるのがさみしい...」「来月の閉店前に行けて良かった」「ミッフィー好きには相当ショック（泣）」といった惜別の声が上がっています。

1月には横浜のカフェレストランが閉店

閉店日は26年1月23日時点では発表されていません。追って公式サイトやメールマガジン、SNSにて発表があるようです。公式サイトには「2026年2月をもちまして営業を終了する」と記載されています。

miffy cafe tokyoは、「ミッフィーのアートを食と共に感じ、体感できるカフェ」をコンセプトに、絵本作家ディック・ブルーナ氏が想いを込めて手がけたミッフィーの絵本にフォーカスをあてたテーマカフェです。2023年11月にオープンしました。

直近では、「Dick Bruna TABLE YOKOHAMA ディック・ブルーナ テーブル 横浜」（JR横浜駅南改札及び中央南改札内）の閉店もありました。ディック・ブルーナ氏の作品をテーマにした店舗で、本格ワインバルを有するカフェレストランです。21年3月にオープンし、26年1月18日に閉店しました。横浜店の閉店に伴い、神戸市の店舗のみとなりました。

首都圏のミッフィー好きにとっては残念なニュースが続いています。

Illustrations Dick Bruna （C）copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）