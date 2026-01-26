£±¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡È24km°Ê¾å¡ÉÁö¤ë¡ª ¡È¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¡É¥µ¥¤¥º¤ÎÆü»º¡Ö¡È¿·¡É¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡×È¯É½¡ª »Â¿·¡Ö¹ÃÑÉ¥°¥ê¥ë¡×¡õ¿·³«È¯1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥óºÎÍÑ¤Î¥¥ã¥·¥å¥«¥¤¹ë½£¤ËÅÐ¾ì
¡¡Æü»º¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Ë¡¿Í¤Ï2026Ç¯1·î7Æü¡¢¿·À¤Âå¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡Öe-POWER¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¡Ö¥¥ã¥·¥å¥«¥¤¡×¤ò2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥·¥å¥«¥¤¤ÏC¥»¥°¥á¥ó¥È¡Ê¥µ¥¤¥º´¶¤ÎÌÜ°Â¤ÏÁ´Ä¹4300¡Á4600mm¡Ë¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ2006Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£²¤½£¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ê¥¹¡×¤Î¼ÖÌ¾¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
【画像】超カッコイイ！ これが 「カローラクロス」サイズの日産「（新）コンパクトSUV」です！ 画像で見る（70枚）
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2021Ç¯ÅÐ¾ì¤Î3ÂåÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢2024Ç¯¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥ê¥Õ¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¹ÃÑÉ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ëÉ½¾ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4425mm¡ßÁ´Éý1835mm¡ßÁ´¹â1625mm¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëSUV¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¡×¤è¤ê¤Ò¤È²ó¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¡Ö¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¡×¤Û¤É¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥·¥å¥«¥¤2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Æü»ºÆÈ¼«¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëe-POWER¤ò¡Ö5-in-1¡×¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤Î¤â¤È¤ÇÂçÉý¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿ÅÀ¤¬¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼çÍ×5ÉôÉÊ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç·ÚÎÌ¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó3µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òe-POWERÀìÍÑ¤Ë¿·Àß·×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤ò°ìÃÊ¤È¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï140kW¤«¤é151kW¤Ë¡¢1¥ê¥Ã¥¿¡¼¤¢¤¿¤ê¤ÎÇ³Èñ¤Ï½¾Íè¤Î20.8km¤«¤é24.4km¤Ø¤È¸þ¾å¤·¡¢¥Æ¥¹¥ÈÁö¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ÒÂ³µ÷Î¥1300kmÄ¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÖÆâÀÅ½ÍÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â5.6dB¤ÎÄã¸º¤¬¿Þ¤é¤ì¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÀÅ¤«¤µ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Þ¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿1.3¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢e-POWER¤Ë°ìËÜ²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¥°¥ì¡¼¥É¤â¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢½¾Íè¤Î3¼ïÎà¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ì¡¼¥É¤ò²Ã¤¨¤¿4¼ïÎà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
キャシュカイはCセグメント（サイズ感の目安は全長4300～4600mm）のクロスオーバーモデルとして2016年にデビュー。欧州を中心に世界各国で展開されたほか、日本でも「デュアリス」の車名で販売されていました。
¡¡²Á³Ê¤Ï4Ëü5640¹ë¥É¥ë¡ÊÌó510Ëü±ß¡Ë¤«¤é¡£È¯Çä¤Ï2026Ç¯3·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥·¥å¥«¥¤¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤Ï±Ñ¹ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Î¿·À¤Âåe-POWER¤Ï¸½ÃÏ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÅÆ°²½ÀïÎ¬¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÆü»º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¿·À¤Âåe-POWER¤Ï½ÅÍ×¤ÊÃæ³Ëµ»½Ñ¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯ÅÙÆâ¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¼¡´ü·¿¡Ö¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼¡À¤Âå¤Î¼çÍ×¥â¥Ç¥ë¤Ø½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£