ラ・リーガ 25/26の第21節 バルセロナとレアル・オビエドの試合が、1月26日00:15にカンプノウにて行われた。

バルセロナはラフィーニャ（FW）、ロベルト・レバンドフスキ（FW）、ラミン・ヤマル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・オビエドはフェデリコ・ビニャス（FW）、アルバート・レイナ（FW）、イリヤス・チャイラ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

バルセロナは後半の頭から選手交代。ジェラール・マルティン（DF）からジュール・クンデ（DF）に交代した。

52分に試合が動く。バルセロナのダニ・オルモ（MF）がゴールを決めてバルセロナが先制。

さらに57分バルセロナが追加点。ラフィーニャ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

60分、バルセロナは同時に2人を交代。ジョアン・カンセロ（DF）、ラフィーニャ（FW）に代わりアレハンドロ・バルデ（DF）、フェルミン・ロペス（MF）がピッチに入る。

66分、レアル・オビエドは同時に2人を交代。ルーカス・アイハド（DF）、アルバート・レイナ（FW）に代わりナチョ・ビダル（DF）、ニコラス・フォンセカ（MF）がピッチに入る。

73分バルセロナが追加点。ダニ・オルモ（MF）のアシストからラミン・ヤマル（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、バルセロナが3-0で勝利した。

なお、バルセロナは9分にジェラール・マルティン（DF）に、またレアル・オビエドは33分にアーロン・エスカンデル（GK）、43分にダビド・コスタス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-26 02:30:21 更新