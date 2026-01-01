プレミアリーグ 25/26の第23節 クリスタルパレスとチェルシーの試合が、1月25日23:00にセルハースト・パークにて行われた。

クリスタルパレスはジャンフィリップ・マテタ（FW）、イスマイラ・サール（FW）、ブレナン・ジョンソン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するチェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、ペドロ・ネト（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF）らが先発に名を連ねた。

34分に試合が動く。チェルシーのエステバン（FW）がゴールを決めてチェルシーが先制。

ここで前半が終了。0-1とチェルシーがリードしてハーフタイムを迎えた。

50分チェルシーが追加点。エステバン（FW）のアシストからジョアン・ペドロ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

さらに64分チェルシーが追加点。エンソ・フェルナンデス（MF）がPKで0-3。3点差となる。

65分、クリスタルパレスは同時に2人を交代。ジェイディー・カンボ（DF）、ティリック・ミッチェル（DF）に代わりイエレミ・ピノ（FW）、ボルナ・ソサ（DF）がピッチに入る。

73分にクリスタルパレスのアダム・ウォートン（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

73分、チェルシーは同時に3人を交代。モイセス・カイセド（MF）、エステバン（FW）、ペドロ・ネト（FW）に代わりウェスレー・フォファナ（DF）、ジェイミー・バイノーギッテンス（FW）、マロ・ギュスト（DF）がピッチに入る。

76分、クリスタルパレスは同時に2人を交代。ダニエル・ムニョス（DF）、ブレナン・ジョンソン（FW）に代わりチャディ・リアド（DF）、ウィル・ヒューズ（MF）がピッチに入る。

81分、チェルシーが選手交代を行う。リース・ジェームズ（DF）からヨレル・ハト（DF）に交代した。

85分、チェルシーが選手交代を行う。ジョアン・ペドロ（FW）からリアム・デラップ（FW）に交代した。

85分、クリスタルパレスが選手交代を行う。ジャンフィリップ・マテタ（FW）からクリスタンタス・ウチェ（MF）に交代した。

後半終了間際の88分、クリスタルパレスのチャディ・リアド（DF）のアシストからクリス・リチャーズ（DF）がヘディングシュートを決めて1-3と2点差に詰める。

以降は試合は動かず、チェルシーが1-3で勝利した。

なお、クリスタルパレスは63分にジェイディー・カンボ（DF）、90分にヘフェルソン・レルマ（MF）に、またチェルシーは20分にモイセス・カイセド（MF）、90分にアンドレイ・サントス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-26 01:10:12 更新