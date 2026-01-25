トイレットペーパーの芯の有効な活用法について、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造する大王製紙が、エリエールの公式TikTokアカウントで紹介しています。

【豆知識】「えっ…！」 これが大王製紙が紹介する「トイレットペーパーの芯」の“まさかの活用術”です！

公式アカウントは「【ライフハック】トイレットペーパーは芯まで使えます！」とコメントした上で動画を公開。

この動画では、「そのまま捨てている人ちょっと待って！」と呼び掛け、トイレットペーパーの芯を有効活用する方法として、次の2つを紹介しています。

【トイレットペーパーの芯の活用法】

（1）ハンガーの両端にトイレットペーパーの芯を付け、洗濯物を干す

洗濯物を干すときに型崩れを防ぐことができる。

（2）洗濯済みの靴下の中にトイレットペーパーの芯を入れて干す

空気が入りやすくなって乾きやすくなる。

この投稿に対し、SNS上では「なるほど」「いいと思う」といった声が上がっています。ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。