【ディズニーストア】ミニーマウスやマリーとフルーツ飴がテーマの新コレクション誕生！
ミニーマウスや『おしゃれキャット』のマリーとフルーツ飴をテーマにした新コレクション「GLOSSY FRUITS」が、ディズニーストア店舗で1月30日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して1月27日（火）より順次発売される。
＞＞＞ミニーやマリーの新コレクションなどをすべてチェック！（写真10点）
ディズニーストアから、飴でコーティングされた甘いフルーツをテーマにした新コレクションが登場。ミニーマウスや『おしゃれキャット』のマリーと、みずみずしいフルーツを組み合わせた艶やかなデザインだ。
クリア素材やラメを取り入れ、透明感のあるいちごとさくらんぼや、光沢感のあるリボンがポイントのアイテムが展開される。
ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンは、いちごを抱きしめた姿が愛らしいミニーやマリーのほか、チップ＆デールがラインナップ。
一部店舗限定でさくらんぼコスチューム姿のスティッチとスクランプも登場する。
また、春らしいピンクを基調にフルーツ柄がキュートなショッピングバッグやパスケース、ルームウェアなど、日常で使えるアイテムが揃う。
さらに、いちごチョコがけのワッフルクッキーは、缶ケース入りで見た目も可愛らしくプレゼントにもおすすめ。
また、「うるぽちゃちゃん」から、フルーツの帽子をかぶったキャラクターのぬいぐるみが登場。ミッキーマウスとミニーマウスはいちご、チップとデールはりんごをそれぞれ取り入れたデザイン。ころんとしたキュートなフォルムやギンガムチェック柄のコスチュームもポイント。
そして「UniBEARsity（ユニベアシティ）」 ぬいぐるみキーチェーン専用コスチュームに、フルーツをモチーフにしたポンチョが登場。フード部分にミッキーをイメージした丸い耳をデザインし、フルーツのみずみずしさを表現した光沢感のある生地や透明のビーズがポイント。シークレットポンチョは、いちご、ぶどう、もも、オレンジ、レモン、メロンの全6種が展開される。
さらに、ふたつ繋がったさくらんぼをモチーフにした、ペアデザインのポンチョも登場。お気に入りのぬいぐるみキーチェーンに着せて、一緒におでかけしちゃおう。
（C）Disney
