¾å¾Â·ÃÈþ»Òà¥é¥Ö¥ÛÁûÆ°á¾®Àî¾½»áºÆÁª¤ËÎ¨Ä¾´¶ÁÛ¡ÖÃË¤Î¿Í¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´é¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬£²£µÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£·²ÇÏ¡¦Á°¶¶»ÔÄ¹Áªµó¤Ç¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤·¡¢»ÔÄ¹¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¾®Àî¾½»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤È¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°»ÔÄ¹¤Î¾®Àî»á¤Ï¡¢£±£²Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°¶¶»ÔÄ¹Áª¤Ç£¶Ëü£²£¸£¹£³É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÅöÁª¡£¼«Ì±ÅÞ·Ï²ñÇÉ¤È»³ËÜ°ìÂÀ·²ÇÏ¸©ÃÎ»ö¤¬»Ù±ç¤·¤¿ÊÛ¸î»Î¤Î´Ý»³ÉË»á¤Ë£±ËüÉ¼°Ê¾å¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤ë°µ¾¡·à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å¾Â¤Ï¡Ö¿®Íê¤¬¸ü¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¿Íµ¤¤â¤ó¤Ç¤¹¤Í¤¨¡¢¾®Àî¤µ¤ó¡×¤È¤¿¤áÂ©¤òÏ³¤é¤·¡Ö¤¹¤´¤¤¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÊý¤ä¤Í¤ó¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¤Í¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Í¡¢´é¤¬¤Í¡£¡ØÃË¤Î¿Í¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´é¤À¤Ê¡Ù¤È¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°¤¤¤±¤É»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÁªµó´ü´ÖÃæ¤Ë¾®Àî»á¤¬»Ù±ç¼Ô¤ÎÁ°¤Ç¸«¤»¤¿¡ÖÎÞ¡×¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë°ìÉô½µ´©»ï¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥²¥¹¥È¤Î¥Ê¥¸¥ã¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ð¤¬¡Ö¡Ø¥¢¥¥é¤ÎÎÞ¡Ù¤È¤¤¤¦¹á¿å¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÇä¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¾å¾Â¤Ï¡ÖÀäÂÐÇã¤¦¡ª¡¡·ÃÈþ»Ò¤ÏÇã¤¦¡¢¥¢¥¥é¤ÎÎÞ¤ò¡ª¡¡»ä¤é¤â¿Íµ¤¾¦Çä¤ä¤«¤é¤µ¡¢Íß¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÂç¤¤¤Ë¿©¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥µ¥Ö£Í£Ã¤Î¹âÅÄ½ã¼¡¤¬¡Ö²Î¤ÎÂêÌ¾¤Ç¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²Î½Ð¤¹¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È°¥Î¥ê¤¹¤ë¤È¡¢¾å¾Â¤â¡Ö¤½¤¦¤Í¡£¡Ø¥¢¥¥é¤ÎÎÞ¡Ù¡£ËÜ¿Í¤¬¤Í¡¢½Ð¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÁê¤Å¤Á¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È¤Î¥³¥³¥ê¥³¡¦±óÆ£¾ÏÂ¤¤«¤é¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÄ´»Ò¾è¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿Ã¡¤«¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÁ°¶¶»Ô¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤³¤ó¤ÊÉ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥Þ¥¸¥á¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£