ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎÁ´¤Æ¡¡¥É·³¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡¢Î¢Êý¤Ë¤â¡Ä2Ê¬È¾¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤
ÂçÃ«¤¬NYÍ¼¿©²ñ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á
¡¡ºòµ¨¡¢3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÍ¼¿©²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÁ´¤Æ±Ñ¸ì¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ñ¸ì¤Î¤ß¤ÇÌó2Ê¬È¾¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡¢Í¼¿©²ñ¾·ÂÔ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤äÂåÍý¿Í¤Î¥Í¥º¡¦¥Ð¥ì¥í»á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÁÈ¿¥¡¢¤½¤·¤Æ¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤é²ÈÂ²¤Ë´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Á´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡Ö¥È¥à¡Ê¡¦¥Ù¥ë¥Ç¥å¡¼¥Áµ¼Ô¡Ë¤´¾Ò²ð¤È²¹¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆBBWAA¡£¤Þ¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤â´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè101²óÌÜ¤ÎGala¤Î³«ºÅ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÍ¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¡£¤³¤ÎMVP¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¼õ¾Þ¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÈñ¤ä¤·¤¿¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤äÅØÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿¼¤¯´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÆü¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë1986Ç¯¤Î¥á¥Ã¥Ä¤Î³§ÍÍ¡£ËÍ¤âº£¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤«ÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢40¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£Ìë¡¢Íè¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¿Ø¤Ø¡£¤½¤·¤ÆÆ±¤¸¤¯Íè¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¡ÊÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡Ë¡¢¥í¥ó¡¦¥ì¥Í¥¡¼¡ÊGMÆÃÊÌÊäº´¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡£ËÍ¤ò¿®¤¸¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸ËÍ¤ò½õ¤±¡¢Îå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¥³¡¼¥Á¿Ø¤Î³§¤Ø¡£ËèÆü¤Î»Ù¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ìë¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡ÊµåÃÄ·ÙÈ÷°÷¤Î¡Ë¥¢¥ë¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï¤¸¤á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÎ¢Êý¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Ë¤â¡¢À¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥°¥ë¡¼¥×¡¢¤Þ¤º¤ÏÂåÍý¿Í¤Î¥Í¥º¡¦¥Ð¥ì¥í¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÁ´¤Æ¤Ë´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±üÍÍ¤Î¥ê¥º¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CAA¡¢ÆÃ¤Ë¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ò¥À¥«¡¢¤½¤·¤Æ¥¸¥å¥ê¥¢¡¢¥¢¡¼¥Ë¥ã¡¢¥±¥ê¡¼¡¢Á´¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë°¦¤¹¤ëºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¡£¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë