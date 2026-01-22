CASETiFYがG-DRAGONを起用♡15周年を彩るCHROMATICコレクション

革新的なデザインで世界中のファンを魅了し続けるCASETiFYが、ブランド創設15周年という節目に新たな一歩を踏み出しました。音楽、ファッション、アートの垣根を越えて活躍するG-DRAGONを、ブランド初の「グローバルiCON」に起用。自己表現とクリエイティビティを大切にする両者の出会いは、テックアクセサリーの枠を超えた新しい価値観を私たちに提示してくれます♡

G-DRAGONが体現するCASETiFYの世界観

CASETiFYのグローバルiCONとして迎えられたG-DRAGONは、単なる広告起用ではなく、ブランドの姿勢や思想を体現する存在。

音楽だけでなく、アートやファッション分野でも確固たる評価を築いてきた彼の感性は、ジャンルレスなクリエイティビティを追求するCASETiFYと強く共鳴しています。

自身のブランド「PEACEMINUSONE」で培ったデザイン経験も、今回の取り組みに深みを与えています。

sabra復刊第6号は山田あいが主役♡読み応え満点の新年号

15周年記念「CHROMATIC」コレクション

「CHROMATIC:FORMS」コレクション

15周年キャンペーンは「CHROMATIC:FORMS & HUES」をコンセプトに展開。

2026年1月26日(月)発売の「CHROMATIC:FORMS」では、ウェーブシリコンケースをアルミニウム素材で進化させたメタルウェーブケースをはじめ、メタルキーチャーム、2-in-1メタルクロスボディチェーン、カスタマイズ可能なメタルチャームキューブなど、アバンギャルドなメタリックアクセサリーが揃います。

色で個性を楽しむCHROMATIC:HUES

「CHROMATIC:HUES」コレクション

同日発売の「CHROMATIC:HUES」コレクションでは、ブランドを象徴するウェーブシリコンケースに鮮やかな5つの新色が登場。

FORMSが形の美しさを追求する一方、HUESは色の力で個性を表現するラインナップとなっています。大胆で多様なクリエイティビティを楽しめるのが魅力です。

「CHROMATIC」コレクション



商品内容：スマホケース、テックアクセサリーほか

価格：スマホケース・7,590円～(税込)／テックアクセサリー・2,970円～(税込)

発売日：CASETiFYオンラインストア発売：1月26日(月)日本時間11時／実店舗発売：1月26日(月)各店舗オープン時間

販売場所：CASETiFYOSAKA心斎橋店／札幌PARCO店／渋谷PARCO店／池袋PARCO店*／新宿マルイ店／ルクア大阪店／広島PARCO店／アミュプラザ博多店／名古屋タカシマヤゲートタワーモール店／ニュウマン高輪店

*池袋PARCO店は1月27日(火)のリニューアルオープンより販売開始となります。

未来へ続くCASETiFYのクリエイティブ

G-DRAGONとのパートナーシップにより、CASETiFYは15周年を超えたその先の未来を明確に描き出しました。

テクノロジーを自己表現のキャンバスと捉え、形と色で魅せるCHROMATICコレクションは、日常にアートを取り入れたい女性にもぴったり。

自分らしさを大切にしたい今こそ、特別なアイテムを手に取ってみてはいかがでしょうか♪