最強女王が泥酔芸人にまさかの敗北。ニューヨーク・嶋佐和也がひたすら酒を飲み続けて起こした奇跡に、スタジオは驚きと爆笑に包まれていた。

【映像】美女プロも苦笑い…ニューヨーク嶋佐“奇跡の下剋上”

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第6回が1月17日に放送。

話題のシーンでは、敗退の危機に追い込まれていた最強女王・岡本詩菜が、スペードの「Q9」を引き当て手持ちチップを全額をベット（オールイン）。そこへ待ったをかけたのは、クラブとハートの「K6」を持つ嶋佐だった。

後に「絶対に降ろせる（勝負を諦めさせられる）と思った」と岡本が語ったこの場面、ビールとハイボールですっかり出来上がった嶋佐はプロプレーヤー岡本の読みとプレッシャーをかいくぐり、勝負を挑んだことで見事に勝利。誰も予想しなかった下剋上を成し遂げたのだ。

嶋佐は勝利の瞬間イスから立ち上がり、カメラを指差して「イエスイエスイエス！」「素人がチャンピオン倒したぞ！」と大喜びのリアクション。一方の岡本は苦笑いのままテーブルにうなだれてガックリ。嶋佐に「なんか…強くなりましたね」と声をかけ、潔く退場していった。

今大会最大のアップセットに別室でモニタリングしていた小籔は「友情で強くなる！」と、直前に嶋佐へアドバイスを残し敗退していた同期の芸人・アントニー（マテンロウ）との絆に注目。実況を務めた辻歩アナウンサーも「ジャンプ的展開！ 同期の絆！」と熱をあげてリアクションしていた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）