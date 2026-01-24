この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネル」が、「【40代50代】整理収納アドバイザー・鈴木久美子さんの大人エレガントなファッション＆お手頃価格アクセサリー選びのコツ」と題した動画を公開しました。整理収納アドバイザーとして活躍する鈴木久美子氏をゲストに迎え、大人のエレガントなファッションやアクセサリー選びの哲学に迫ります。



動画では、鈴木久美子氏のファッションへのこだわりが語られます。普段からフェミニンなスタイルを好み、仕事着でも「お袖がふわっとしているのが好き」と明かします。また、驚くことにスニーカーは一足も持っておらず、片付け作業の際も必ずヒールを履くという徹底ぶり。身長とのバランスを考え、ヒールが自身のスタイルに欠かせない要素であると説明しました。



アクセサリー選びについては、ハイブランドとプチプライスの両面からアプローチします。鈴木久美子氏は、年に一度のご褒美として「ヴァンクリーフ＆アーペル」などのハイジュエリーを購入していると告白。少数精鋭で、長く愛用できるものを選ぶというスタイルを明かしました。一方で、普段使いしやすいプチプラアクセサリーも紹介。パールとチェーンがミックスされたネックレスや、顔周りを華やかに見せるパールピアスなど、カジュアルにもドレッシーにも使えるアイテムをセレクトしています。選ぶポイントとして、チェーン部分がカジュアルさをプラスし、甘辛ミックスのバランスが良い点を挙げています。



ハイブランドの選び方から、プチプラアイテムを高見えさせるコツまで、40代・50代のファッションをアップデートするヒントが詰まった内容です。日々のコーディネートや、特別な日のためのアイテム選びの参考にしてみてはいかがでしょうか。