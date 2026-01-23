Snow Man目黒蓮「徹子の部屋」初出演決定 向井康二との予行練習経て臨むもタジタジ？
【モデルプレス＝2026/01/23】Snow Manの目黒蓮が2月1日、テレビ朝日系「祝！徹子の部屋 50周年記念！！超豪華！芸能界総出でお祝いSP」（午後5時〜8時56分※一部地域を除く）に出演することが決定。「徹子の部屋」初出演となり、向井康二と予行練習をして収録に臨んだことを明かした。
【写真】黒柳徹子からの無茶ぶりに奮闘するスノメンバー
同番組は、“芸能界総出”というタイトルどおり、50周年にふさわしい豪華ゲストたちが駆けつけ、トークを繰り広げる4時間の祭典。その初登場ゲストのうちの1人が目黒。同番組のMCを務める黒柳徹子は常々、目黒の活躍に目を留めていたそうで「続いてのゲストは…私がとっても会いたかった、この方です！」と声高らかに紹介。それをきっかけに大きな花束を手にした目黒が現れると、「うわぁ嬉しい！すごくカッコいい方とうかがっていたんですけど、本当にそうだわ」と喜んだ。
また、「目も切れ長で綺麗！ウインクなんてできる？ちょっとやってみていただいていい？」とのっけから無茶ぶりを発動。目黒は「出てきてすぐ、こんなに恥ずかしくなるとは…（笑）」とタジタジに。また、目黒は今回の収録にあたり「徹子の部屋」出演経験がある向井康二とトークの予行演習をしてきたことを告白。向井が黒柳のものまねをしながら収録のシミュレーションをしてくれたと話すが、果たしてその成果を発揮できるのだろうか。さらに、目黒からやさしくレクチャーを受け、黒柳がSnow Manのヒット曲「カリスマックス」ダンスに挑戦する一幕も見どころだ。
今回、目黒を迎えて繰り広げるのは、トークテーマが書かれたカードをゲストが選んでおしゃべりする好評企画“カードトーク”。“今ハマっているもの”というテーマでは、目黒が黒柳のYouTubeチャンネル「徹子の気まぐれTV」のファンだと明かす。「徹子さんの食べっぷりが好きです」という目黒に、黒柳は「今度一緒に○○行きましょう！」と食事デートに誘う。また、ドラマ「silent」（フジテレビ系／2022年）で手話の演技に挑んだという話題から、黒柳と手話トークを繰り広げる場面もあった。
トーク中、冒頭のウインクだけではおさまらず、黒柳は「ちょっとやってみてくださる？」と無茶ぶりをあちこちでさく裂。目黒ははにかみながらも奮闘する。さらには、木村拓哉、岡田准一、二宮和也、亀梨和也など先輩たちの「徹子の部屋」名場面も振り返り、目黒が彼らとの忘れられない秘話を明かす。
2月1日放送の「祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP」に向け、テレビ朝日では1月24日からの1週間を「徹子の部屋50周年お祝いWEEK」と位置づけ、お祝いムードを盛り上げる。これまで「徹子の部屋」に出演したことのあるテレビ朝日の人気バラエティーMCや豪華ドラマキャストから“おめでとうコメント”が続々到着。それらを「徹子の部屋」レギュラー放送などで公開していく。
さらに、放送前日の1月31日午後1時30分には、黒柳原作のアニメ映画「窓ぎわのトットちゃん」（2023年）が地上波初放送。放送当日2月1日午前10時からは「祝！徹子の部屋50周年記念 関根勤・小堺一機と見るベストセレクション」を届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】黒柳徹子からの無茶ぶりに奮闘するスノメンバー
◆目黒蓮「徹子の部屋」初出演決定
同番組は、“芸能界総出”というタイトルどおり、50周年にふさわしい豪華ゲストたちが駆けつけ、トークを繰り広げる4時間の祭典。その初登場ゲストのうちの1人が目黒。同番組のMCを務める黒柳徹子は常々、目黒の活躍に目を留めていたそうで「続いてのゲストは…私がとっても会いたかった、この方です！」と声高らかに紹介。それをきっかけに大きな花束を手にした目黒が現れると、「うわぁ嬉しい！すごくカッコいい方とうかがっていたんですけど、本当にそうだわ」と喜んだ。
◆目黒蓮、 照れながらも無茶ぶりに奮闘？
今回、目黒を迎えて繰り広げるのは、トークテーマが書かれたカードをゲストが選んでおしゃべりする好評企画“カードトーク”。“今ハマっているもの”というテーマでは、目黒が黒柳のYouTubeチャンネル「徹子の気まぐれTV」のファンだと明かす。「徹子さんの食べっぷりが好きです」という目黒に、黒柳は「今度一緒に○○行きましょう！」と食事デートに誘う。また、ドラマ「silent」（フジテレビ系／2022年）で手話の演技に挑んだという話題から、黒柳と手話トークを繰り広げる場面もあった。
トーク中、冒頭のウインクだけではおさまらず、黒柳は「ちょっとやってみてくださる？」と無茶ぶりをあちこちでさく裂。目黒ははにかみながらも奮闘する。さらには、木村拓哉、岡田准一、二宮和也、亀梨和也など先輩たちの「徹子の部屋」名場面も振り返り、目黒が彼らとの忘れられない秘話を明かす。
◆「徹子の部屋50周年お祝いWEEK」開始
2月1日放送の「祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP」に向け、テレビ朝日では1月24日からの1週間を「徹子の部屋50周年お祝いWEEK」と位置づけ、お祝いムードを盛り上げる。これまで「徹子の部屋」に出演したことのあるテレビ朝日の人気バラエティーMCや豪華ドラマキャストから“おめでとうコメント”が続々到着。それらを「徹子の部屋」レギュラー放送などで公開していく。
さらに、放送前日の1月31日午後1時30分には、黒柳原作のアニメ映画「窓ぎわのトットちゃん」（2023年）が地上波初放送。放送当日2月1日午前10時からは「祝！徹子の部屋50周年記念 関根勤・小堺一機と見るベストセレクション」を届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】