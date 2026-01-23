プラダ 2026年秋冬メンズコレクション「BEFORE AND NEXT」──過去を消さずに、次へ進むための服
プラダ 2026年秋冬メンズコレクション「BEFORE AND NEXT」は、過去と未来を対立させるのではなく、そのあいだにある連続性を問い直す試みとして提示されました。ミウッチャ・プラダとラフ・シモンズが示したのは、過去を否定することなく、そこに蓄積された意味や経験を引き受けたうえで、次の一歩を考えるという態度です。
Courtesy of PRADA
コレクション全体を貫くのは、明確な構築性です。縦のラインを強調したシルエットや、身体の輪郭をなぞるようなテーラリングは、視覚的な秩序をもたらしながら、着る人の姿勢や佇まいまでを意識させます。不安定な時代において、構造を持つ服がもたらす安心感が、ここでは重要な役割を果たしています。
Courtesy of PRADA
一方で、表層は抑制されながらも、内部には複雑さが仕込まれています。シンプルに見えるジャケットやコートの内側には、異なる時代や文化を参照したディテールやプリントが重ねられ、服を通じて時間の層が可視化されています。それは装飾というよりも、知性や記憶を内包するための構造と言えるでしょう。
Courtesy of PRADA
プリントに見られるモチーフは、古代からルネサンス、現代に至るまでのイメージが交差するコラージュとして展開され、人類が積み重ねてきた文化的経験を想起させます。ここで重要なのは、過去を懐かしむことではなく、それらがいまの服の中でどのように再配置されているか、という点です。
Courtesy of PRADA
ショーの舞台となったプラダ財団のデポジートもまた、こうした考え方を補強する装置として機能していました。過去の遺物や断片が周囲に配置されることで、時間が一方向に流れるのではなく、行き来するものとして体感されます。隠されてきたものが開かれ、つながりが浮かび上がる--その空間構成は、コレクションの思想と呼応しています。
Courtesy of PRADA
「BEFORE AND NEXT」は、過去を保存するためのコレクションではありません。また、未来を断定するものでもない。過去を参照し、いまを見つめ、その先を考えるためのプロセスを、服の構造として提示したコレクションだと言えるでしょう。プラダは今季、詩ではなく構造によって、次へ進むための思考を示しています。
Courtesy of PRADA
Courtesy of PRADA
Courtesy of PRADA
Courtesy of PRADA
Courtesy of PRADA
Courtesy of PRADA
Courtesy of PRADA
Courtesy of PRADA
Courtesy of PRADA
Courtesy of PRADA
Courtesy of PRADA
Courtesy of PRADA
Courtesy of PRADA
Courtesy of PRADA
