食事中の先住猫さんに近づいて怒られていた子猫が、成長した現在では…？2年の月日を経てしっかりと上下関係を学んだ姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で12万回再生を突破し、「体が大きくなっても力関係は変わらないんだよねw」「圧の出し方(笑)」といったコメントが寄せられました。

【動画：食事中に近づいて『先住猫に怒られていた子猫』→２年後…驚きのビフォーアフター】

まるちゃんとこたろうくん

YouTubeチャンネル『まるとこたろう』に投稿されたのは、ある場面にて先住のお姉ちゃん猫「まる」ちゃんからのお叱りを受けていた子猫の「こたろう」くんの成長が目に見えてわかるビフォーアフター動画です。

子猫の時は…

まずは2023年、小さな子猫時代のこたろうくんの姿から。家族になってそれほど時が経っていないと見られるこたろうくんは、特に何も気にせず、食事中のまるちゃんに近づいていったようですが…。

思った通り、まるちゃんから強めの「シャー！」をされてしまい、びっくり！ピョンピョンと後退すると、反射的に上半身を低くしてお尻を上げた戦闘態勢に入ったというこたろうくん。ふわふわの毛が逆立ち、ぱやぱやになった姿が愛らしすぎます。

いろいろと成長！

それから約2年が経ち、2025年。真っ先に目に飛び込んできたのは、存在感のある大きな背中です。飼い主さんによるとあっという間に追い抜いたとのことで、驚くことにこたろうくんはまるちゃんよりも大きく成長したのだとか。

そんなこたろうくんはというと、食事中のまるちゃんの後ろにちょこんと座って順番待ちをしているよう。子猫時代と違ってお利口さんに待っているようですが、頼もしくなったはずの背中からは、なんだか物悲しさを感じてしまうような…。

別の日には「早く終わらにゃいかな」とばかりにまるちゃんをガン見をしながら待つ姿も見られ、2年の間に上下関係をしっかりと学んだ様子のこたろうくん。とはいえ、毎回というわけではなく、時には隣に並んで仲良く食べることもあるそうですよ。

投稿には「自分の方が大きくなってるのにご飯待ちの哀愁漂う背中愛しいw」「一緒が可愛い♡」「なんだかほっとします」といったコメントの他にも、「でけぇw」「めちゃくちゃでかくなってどっちが年下か分からなくなってる笑笑」など、こたろうくんの体格の成長に驚く視聴者さんの声も多数寄せられました。

YouTubeチャンネル『まるとこたろう』では、まるちゃんとこたろうくんの日常の様子が投稿されています。現在の姿はもちろん子猫時代の姿まで、ふたりの可愛らしい姿を観ることができますよ。

