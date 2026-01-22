¡ÚPEANUTS¡ÛHIPSHOP¥³¥é¥Ü¤Ï¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¡ª
¥¢¥ó¥À¡¼¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHIPSHOP¡Ê¥Ò¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡ØPEANUTS¡Ê¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡Ë¡Ù¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¥Ù¡¼¥ë¥Ü¡¼¥ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¿·¤¿¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢HIPSHOP PEANUTS Series "BASEBALL DESIGN" ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¡ØPEANUTS¡ÙHIPSHOP¤Î¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë
¡ØPEANUTS¡Ù¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦M¡¦¥·¥å¥ë¥Ä¤Ë¤è¤ë¿·Ê¹Ï¢ºÜ¥³¥ß¥Ã¥¯¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¡¢¤½¤Î»ô¤¤¸¤¤Ç¤¢¤ë¥Ó¡¼¥°¥ë¸¤¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Èà¤é¤ÎÍ§¿Í¤ä¼þ°Ï¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸ÄÀË¤«¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¡£¤½¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÅ¯³ØÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ï¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¯ÎðÀÊÌÌä¤ï¤ºÂç¿Íµ¤È¯ÇäÃæ¤Î ¡ÉHIPSHOP PEANUTS Series¡É ¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥â¥Á¡¼¥Õ¡£Ìîµå¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÅ»¤Ã¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¡¢¥¢¡¼¥¹¥«¥é¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢ÊÂ¤Ù¤ë¤È¡Ö¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥ë¡ª¡×¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¡ª¡¡³Ú¤·¤²¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥¥Ã¥º¥µ¥¤¥º¤âÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Å¸³«¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÃç´ÖÆâ¤Ç¡Ä¡Ä¡£Ã¯¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëPEANUTS¤ÎÀ¤³¦¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¹¤¬¤ê¤½¤¦¡£
Ã±ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï6¼ïÎà¡£³Æ¼ï¥µ¥¤¥º¤Ï ¤ª¤È¤Ê¥µ¥¤¥ºS¡¿M¡¿L¡¿LL¤Î4¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡¢¤³¤É¤â¥µ¥¤¥º110¡¿130¤Î2¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡£ÀÊÌÌä¤ï¤º¤ª¾¤¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·¡¼¥à¥ì¥¹¥¿¥¤¥×¤À¡£
¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ï¡¢´À¤òÁÇÁá¤¯È¯»¶¤·¤µ¤é¤ê¤È¤·¤¿È©¿¨¤ê¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¡¢
Â®´¥À¤È¿½ÌÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£
±£¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¡£
µ¡Ç½À¤ËÍ¥¤ì¤¿ÁÇºà¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Î»þ¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¦¥§¥¢¤È¤·¤Æ¤â¡ª
¤µ¤¢¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¡£¤«¤ï¤¤¤¤¡ØPEANUTS¡Ê¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡Ë¡Ù¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¡¢ËèÆü¤ò¤â¤Ã¤È¥×¥ì¥¤¥Õ¥ë¤Ë¡£
¡ÊC¡Ë 2026 Peanuts Worldwide LLC
