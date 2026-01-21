Image: CASIO

クラファンやってたやつだ！

3年前にお試しさせてもらった、カシオのギターコントローラー「DIMENSION TRIPPER」。ギターのストラップに取り付けて使う、なんともユニークなアイテムでした。

こちらが名前を「DIMENSION SHIFTER」と変え、一般販売が2026年1月29日よりスタートします。価格は3万6300円。

「カラダで演奏」という可能性

名前は変わりましたが構造は同じ。内部にバネを内蔵し、ストラップを動かしてバネを伸縮させると、エクスプレッション・ペダルとして他エフェクターを操作できます。

従来は足元のペダルで操作していたワウや空間系エフェクターの流量などを、ギターの動きとして操作できるワケですね。

演奏中にノってきたら、ストラップをギュイ〜ンと伸ばす動きで音も動かせる。ギターは顔で弾くとも言いますし、体の動きと演奏を繋げられるのはとても画期的です。

クラファン時の「DIMENSION TRIPPER」とは、セットアップの面で相違点アリ。アタッチメントの着脱が簡単になり、ペアリングも自動化、レシーバー出力が1系統になっています。この他、演奏面に関わる部分はそのままとのこと。

いわばEXP（エクスプレッション）ペダルならぬ、EXPストラップ。演奏のアプローチに違う意味を与えるという、かなり異色の製品といえます。開発者さんのアツい思いもぜひお聞きください（まさか箸箱から思いついたとは！）。

